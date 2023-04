Furth lässt wichtige Punkte liegen

Die Nicht-Abstiegsränge kommen für Furth immer weiter in greifbare Nähe. Gegen Heldenberg wollte die Bakal-Elf einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt setzen. In Minute 39 gelang den Heimischen dann auch der Führungstreffer. Eine Ecke wurde kurz auf Sebastian Wandl abgespielt, der von der Sechzehnerkante sein Glück versuchte. Sein Abschluss fand den Weg ins Tor und brachte die Führung vor der Halbzeit. In Minute 69 konnte David Überall die Führung dann verdoppeln. Nach einer sehenswerten Soloaktion über den Flügel von Kosta Drazic, musste Überall den Stanglpass zur Mitte nur noch über die Linie zu drücken. Es schien alles so, als würde Furth den nächsten Heimsieg feiern können. Dem war jedoch nicht so.

Heldenberg kämpft sich zurück

Zwei Standard-Tore retteten Heldenberg letztendlich doch noch einen Punkt. Nach einem Corner konnte Florian Anderles Kopfballabschluss zuerst noch von Georg Rossecker auf der Linie geklärt werden. Der Abpraller kam jedoch wieder zum Ex-Profi zurück, welcher dann doch noch zum 2:1 Anschlusstreffer verwertete. Keine fünf Minuten später war es wieder Anderle, der für sein Team zur Stelle war. Er verwandelte einen Freistoß direkt und sorgt somit für die Punkteteilung zwischen Furth und Heldenberg.

Stimmen zum Spiel

Alfred Steininger (Obmann Furth): „Es war eine deutliche Leistungssteigerung zur Vorwoche. Unsere zweite Halbzeit war nach einem verhaltenen Anfang dann besser. Wir hatten aber zu viele schnelle Ballverluste im Mittelfeld und konnten unsere Sturmreihe nicht genug einsetzen, somit ist die Punkteteilung letztendlich gerecht.“

Herbert Humer (Trainer Heldenberg): „Am Ende müssen wir zufrieden sein, auch wenn wir noch einen Matchball hatten. Für uns war es aber wichtig, nicht zu verlieren, damit wir nicht wieder in den Abstiegskampf hineingezogen werden.“

Statistik:

Furth - Heldenberg 2:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (39.) Wandl, 2:0 (69.) Überall, 2:1 (77.) Anderle, 2:2 (81.) Anderle

Karten: Drazic (79., Gelbe Karte Foul), Vozarik (90., Gelbe Karte Foul), Sam (80., Gelbe Karte Foul)Bauer (80., Gelbe Karte Unsportl.), Ehemoser (63., Gelbe Karte Foul)

Furth: Engelhart, Überall (74. Ulusoy), Siebenhandl, Vozarik, Sam, Justl, Leuthner, Schlicksbier (69. Gencer), Drazic, Rossecker, Wandl

Heldenberg: Gregshammer (65. Klepp), Schaupp, Knell (60. Bauer), Kraus, Anderle Raphael, Ehemoser, Burger (65. Schneider), Hammer, Schmidt (77. Gessl), Sieber, Anderle Florian

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerald Griessler