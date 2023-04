Furth setzt Erfolgslauf weiter fort

Werbung

USV Furth - USC Kirchberg / Altenwörth 2:1 Nach dem Unentschieden gegen Atzenbrugg wollten die Further daheim gegen Kirchberg wieder voll anschreiben. In Halbzeit eins überließen die Gäste aus Kirchberg den Heimischen mehr Ballbesitz und es schien, als würde sich die Bakal-Elf in der Rolle der spielgestaltenden Mannschaft nicht wirklich wohl fühlen und fand nicht wirklich ins Spiel. So fiel dann auch der Gegentreffer. Ein präziser Abschluss mit der Innenseite von Artan Selimi, schlug aus gut 25 Metern Torentfernung im Eck ein.

Further drehen die Partie

Ab Minute 60 übernahmen die Heimischen dann die Kontrolle über die Partie. Kosta Drazic tankte sich über den Flügel durch und fand mit einem „Stangler“ seinen Sturmpartner Peter Engelhart der zum Ausgleich in Minute 68. einnetzte. Zehn Minuten vergingen, ehe die beiden Stürmer erneut im Mittelpunkt standen. Diesmal bediente Engelhart Drazic, der das Spiel für seine Further drehte. Im Anschluss ließen die Göttweiger dann noch einen „Hunderter“ liegen und verpassten es das Spiel zu entscheiden. Am Ergebnis änderte sich dennoch nichts mehr und Furth darf sich über den nächsten Heimsieg freuen.

08.04.2023 16:30

Stimmen zum Spiel

Senedin Bakal (Trainer Furth): „In meinen Augen eine ausgeglichene Partie. In der Vorwoche habe ich noch gesagt, dass wir uns vor keiner Mannschaft in dieser Liga verstecken brauchen und das haben wir heute bewiesen.“

Rudi Ginsthofer (Trainer Kirchberg): „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt und waren verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit sind wir nach einer guten Chance der Gastgeber in der 60. Minute in der Defensive komplett auseinandergebrochen, haben schwere Fehler gemacht, dadurch zwei Tore bekommen und insgesamt leider verdient verloren.“

Statistik:

Furth - Kirchberg-Wag. / Altenwörth 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (43.) Selimi, 1:1 (68.) Engelhart, 2:1 (77.) Drazic

Karten: Kitta (33., Gelbe Karte Foul), Wandl (86., Gelbe Karte Foul)Wohak (52., Gelbe Karte Foul), Halmer (88., Gelbe Karte Foul)

Furth: Hieke (67. Überall), Siebenhandl, Rossecker, Wandl (90+2. Schlicksbier), Leuthner, Engelhart, Vozarik, Drazic (89. Weißenböck), Justl, Sam, Kitta

Kirchberg-Wag. / Altenwörth: Jeftenic, Uhl, Ponner, Edlinger, Wohak, Söllner, Weber (80. Leitner), Elghandour (63. Halmer), Selimi, Kastrati, Halmer (80. Haas)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Mann