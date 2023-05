Spitz deklassiert Furth

FURTH - SPITZ 0:8. Bereits früh in der Partie konnten die Gäste ihren Stempel aufdrücken. Bereits nach zehn Minuten konnte Ivan Cermak mit einem präzisen Freistoß, der von der Innenstange ins Tor ging, für den Führungstreffer für Spitz sorgen. Keine zehn Minuten später legte Peter Donabaum den zweiten Treffer nach. Christoph Fertl kam über die linke Seite durch, überspielte Furth-Schlusmann David Justl und legte auf Donabaum quer. Kosta Drazic scheiterte im Anschluss an der Latte und so konnte Furth nicht zurück ins Spiel kommen. Kurz vor der Pause sorgte ein Doppelschlag dann wohl für die Entscheidung. Christoph Fertl belohnte sich nach seinem starken Assist zum 2:0 nun auch selbst mit einem Treffer und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte Dominik Rester das 4:0. Aus einer eigentlich aussichtslosen Situation holte Luca Söllner das Maximum heraus und drehte zwei Spieler an der gegnerischen Eckfahne aus. Seine Flanke in Richtung zweiten Pfosten fand Rester.

Selbstläufer in Halbzeit Zwei

Mit dem 4:0 vor der Pause war die Partie so gut wie gelaufen. Spitz spielte jedoch offensiv weiter und erzielte vier weitere Treffer. Peter Donabaum erzielte in Minute 66 seinen zweiten Treffer. Wieder war es ein Angriff über die Flügel der für einen Spitzer-Treffer sorgte. Auch der eingewechselte Sandor Rozman durfte sich über einen Treffer freuen. Nach einem Getümmel im Further Strafraum konnte Rozman abstauben und das 6:0 erzielen. Luca Söllner konnte sich ebenfalls für seine starke Leistung mit einem Treffer belohnen. Den Schlusspunkt setzte Christoph Fertl, der mit seinem Doppelpack für das 8:0 sorgte.

Stimmen zum Spiel

Senedin Bakal (Trainer Furth): „Sie haben heute jeden Fehler von uns bestraft. Spitz ist eine Mannschaft mit viel Qualität.“

Roland Dallinger (Trainer Spitz): „Das Ergebnis ist jetzt zwar sehr hoch ausgefallen, die erste Halbzeit war jedoch nicht so klar. Wenn sie beim Stand von 2:0 nicht die Latte getroffen hätten, sondern das Tor machen, schaut die Partie womöglich anders aus.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Furth - Spitz 0:8 (0:4)

Torfolge: 0:1 (10., Freistoß) Cermak, 0:2 (17.) Donabaum, 0:3 (43.) Fertl, 0:4 (45+1.) Rester, 0:5 (66.) Donabaum, 0:6 (70.) Rozman, 0:7 (76.) Söllner, 0:8 (85.) Fertl

Karten: Ulusoy (64., Gelbe Karte Foul), Justl (85., Gelbe Karte Kritik)Leberzipf (28., Gelbe Karte Unsportl.)

Furth: Drazic (HZ. Weißenböck), Wandl, Ulusoy, Sam, Engelhart, Siebenhandl, Hieke, Rossecker (59. Gosch), Justl, Schlicksbier, Kitta

Spitz: Svoboda, Leberzipf Mathias (83. Kurz), Söllner (76. Hick), Donabaum Peter, Fertl, Rester Dominik, Kucera, Donabaum Andreas, Oberwimmer, Leberzipf Josef (HZ. Bruckner), Cermak (59. Rozman)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Sükrü Erdemir