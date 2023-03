Ein „Hexer“ rettete Heldenberg den Punkt

Normalerweise sind sich zwei gegnerische Trainer nicht so einig. Doch am Samstagnachmittag gab es für Heldenbergs Trainer Herbert Humer und Ruppersthal-Coach Patrick Fasching keine zwei Meinungen: HSV-Goalie Raphael Anderle war ganz klar der „Man of the Match“ beim 0:0.

Alleine viermal rettete der 25-jährige Tormann bei einem Ruppersthaler Alleingang, trieb die Angriffsreihe des Tabellenzweiten zur Verzweiflung. So sehr, dass USC-Topstürmer Andre Hofer „nach dem Schlusspfiff feuchte Augen vor lauter Ärger hatte“, wie Humer beobachtete und noch hinzufügte: „Es war ein glücklicher Punkt, da gibt es nichts zum Schönreden.“ Dabei hätten die Heldenberger diese Partie in der Schlussphase sogar noch auf den Kopf stellen können, als der eingewechselte Bernhard Gregshammer noch die Chance auf den Sieg hatte.

Und was sagt der hochgelobte Anderle eigentlich zu seiner Leistung? Er blieb bescheiden: „Dafür stehe ich ja im Tor, oder (lacht)? Es ist nicht so wichtig, wie gut meine Leistung war, Hauptsache wir haben gepunktet.“ Dass Anderle in den Eins-gegen-Eins-Duellen so stark war, will er auch nicht überbewerten: „Da gehört auch Glück dazu, aber nach den ersten Paraden hatte ich schon ein gutes Gefühl, dass ich nicht leicht zu bezwingen bin.“