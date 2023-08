Abbruch in Gars

Zwei Spiele, zwei Siege. Absteiger Gars startete optimal in die 1. Klasse-Saison. Auch beim Heimspiel gegen Spitz standen alle Zeichen auf Sieg. Zur Pause führten die Kamptaler nach Treffern von Markus Angenbauer, Marcel Hinger und einem verwandelten Elfmeter von Mario Dilberovic mit 3:1. Nur das Wetter konnte den SCU an diesem Abend vorerst stoppen.

In der Pause wurde der Regen immer stärker, überall am Himmel war nur andauerndes „Wetterleuchten“ zu sehen. Auch die Platzverhältnisse wären aufgrund des Starkregens grenzwertig geworden, wie Gars-Obmann Gerhard Lechner sagt. Schiedsrichter Stephan Tren entschied sich aber ohnehin, aus Sicherheitsgründen die zweite Halbzeit nicht mehr anzupfeifen. Das wird nun voraussichtlich am Mittwochabend (20 Uhr) passieren. Gars startet mit der 3:1-Führung in die verspätete zweite Halbzeit.