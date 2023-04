Sieber war Heldenbergs „Man of the Match“

Heldenberg - Mautern 3:1. Ohne Florian Anderle, dafür aber mit Tobias Österreicher in der Innenverteidigung taten sich die Heldenberger zunächst schwer gegen Mautern, dass durchaus zu gefallen wusste in der Anfangsphase. Doch mit Fortdauer des Spiels wurden die Hausherren besser, vor allem, weil ein Mann aufdrehte: Stürmer Marcel Sieber.

Der Winter-Neuzugang war auch für das 1:0 verantwortlich: Ein Fehler in der SCM-Abwehr, Sieber spritzte dazwischen, legte sich den Ball noch vom linken auf den rechten Fuß und schloss im Stile eines eiskalten Strafraumvollstreckers ab. Keine drei Minuten später war Sieber wieder ein Unruheherd für die Wachauer, wurde im Strafraum abgeräumt und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Friedrich Schaupp trat an und traf zum 2:0. Kurz vor der Pause wurde es noch besser für den HSV: Eine schöne Kombination, zuerst zog Florian Schmidt ab, ehe Kevin Schneider im zweiten Anlauf auf 3:0 stellte.

Nach der Pause wurde es ein wenig ruppig

Die Halbzeitansprache gestaltete sich dann schwierig für Coach Herbert Humer: „Weil es so wirkte, als ob bei uns die Luft draußen war.“ In den zweiten 45 Minuten wurde die Partie immer zerfahrener, der Schiri musste öfters mal die gelbte Karte zücken. Und so kam auch, was kommen musste, nach einem Corne verkürzte Marko Paurevic aus abseitsverdächtiger Position.

Das große Zittern blieb aber aus, weil sich die Heldenberger dann noch einmal aufrafften und gut verteidigten. Zudem im Konter noch große Chancen hatte, allerdings wurde zweimal eine 3:1-Überzahlsituation schlecht zu Ende gespielt. Einen Wermutstropfen gab es dann doch noch für Humer und Co., Lukas Ehemoser sah seine zweite gelbe Karte und durfte frühzeitig duschen gehen.

Für Humer war es schlussendlich ein wichtiger Erfolg, „weil wir jetzt endgültig nicht mehr nach unten Blicken müssen. Und für mich war Marcel (Anm.: Sieber) unser Man of the Match“.

Statistik:

Heldenberg - Mautern 3:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (32.) Sieber, 2:0 (35., Elfmeter) Schaupp, 3:0 (40.) Schneider, 3:1 (65.) Paurevic

Karten: Ehemoser (84., Gelb/Rote Karte Foul), Sieber (86., Gelbe Karte Foul), Schaupp (38., Gelbe Karte Foul), Ehemoser (40., Gelbe Karte Foul), Österreicher (28., Gelbe Karte Foul)Sagmüllner (76., Gelbe Karte Kritik), Gerbeth (42., Gelbe Karte Foul), Paurevic (45., Gelbe Karte Foul), Polland (34., Gelbe Karte Foul)

Heldenberg: Kraus, Ehemoser, Anderle, Österreicher, Schneider, Klepp Florian (57. Hammer), Knell, Sieber (87. Tobias), Schmidt (72. Makovicky), Schaupp (57. Burger), Klepp Dominik

Mautern: Dittrich, Sagmüllner, Exner, Stamminger (66. Lackner), Paurevic, Schütz (66. Staritzbichler), Wimberger, Polland (76. Baldrian), Mair, Ettenauer, Gerbeth

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerald Seizer