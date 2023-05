Überraschend einseitiges Derby

Heldenberg - Ziersdorf 3:0. Alles war angerichtet für ein packendes Nachtragsderby am Tag der Arbeit: Perfektes Fußballwetter und knapp 500 Zuschauer sorgten für ein tolles Ambiente. Und anfänglich starteten beide Mannschaften auch couragiert in dieses Spiel, die ersten Fouls wurden ausgetauscht. Doch in Minute 14 der erste Knackpunkt im Spiel: Ein Freistoß für den HSV aus knapp 30 Metern, Matthias Knell nahm Maß und zirkelte den Ball unter die Latte – 1:0. „Mörderisch gut“, schwärmten Heldenbergs Trainer Herbert Humer. „Unnötig und unglücklich“, fand indes sein Ziersdorfer Pendant Martin Aichinger.

Ein weiterer Freistoß, dieses Mal von Florian Anderle getreten, landete in den Händen von Goalie Edmund Hofmann und auf der Gegenseite scheiterte Tomislav Kovacevic mit einem Abschluss ins kurze Eck an Raphael Anderle. Mit Fortdauer des Spiels bekam man aber immer mehr das Gefühl, dass Ziersdorf das nötige Feuer für dieses Derby fehlte, während die Heldenberger unbedingt gewinnen wollten.

So kam, was kommen musste: Stürmer Marcel Sieber nahm sich den Ball im Strafraum mit links mit und schloss eiskalt zum 2:0 ab. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Kabinen, die fehlende Emotionalität in diesem Duell zweier „Erzrivalen“ kommentierte Humer so: „Normalerweise habe ich beim Match einen hohen Puls, diesmal war ich entspannt.“

Ziersdorfer Strohfeuer wurde schnell gelöscht

In der Pause nahm Aichinger ein paar Adaptionen in der Aufstellung vor und Ziersdorf startete tatsächlich schwungvoller. Ein 30-Meter-Freistoß von David Stark, der sich ungut senkte, war die erste Chance. Aber eines vorweg: Es sollte der einzige SVZ-Torschuss in den zweiten 45 Minuten werden.

Danach übernahm wieder der Gastgeber die Kontrolle und machte mit dem 3:0 den Sack endgültig zu: Ein Freistoß von der Mittellinie fand den Weg zu Kevin Schneider, der den Ball elegant annahm und mit dem Spitz im langen Eck versenkte. Damit war alles klar, in der Schlussphase hätten die Heldenberger den Derbysieg noch höher gestalten können, so scheiterte Florian Klepp mit einem Alleingang.

Humer schmeckte das Siegesbier ganz besonders gut

Am Ende schmeckte Humer das Bier danach besonders gut: „Eine Top-Leistung der ganzen Mannschaft, aber ich muss schon sagen, die Ziersdorfer haben es uns diesmal sehr leicht gemacht.“ Das sah auch ein konsternierter Aichinger so: „Ich bin ein wenig sprachlos, so darfst du in einem Derby einfach nicht auftreten. Ich glaube, kaum ein Heldenberger hat so wirklich schwitzen müssen. Wir müssen und jetzt schütteln und den Kopf frei bekommen.“

Statistik:

Heldenberg - Ziersdorf 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (15., Freistoß) Knell, 2:0 (31.) Sieber, 3:0 (73.) Schneider

Karten: Hammer (70., Gelbe Karte Foul)Kovacevic (61., Gelbe Karte Foul), Weiss (35., Gelbe Karte Unsportl.)

Heldenberg: Raphael Anderle; Burger, Dominik Klepp, Florian Anderle, Schaupp (60. Florian Klepp); Hammer, Kraus; Schneider (77. Makovicky), Schmidt (77. Gessl), Knell; Sieber.

Ziersdorf: Hofmann; Kührer (67. Genger), Mollay, Weiss, Majercak (76. Penninger); Stark (76. Maurer), Demaj, Kovacevic, Weizmann; Kollar, Demaj, Stark (76. Maurer), Hofmann, Riepl, Kovacevic, Majercak (76. Penninger).

400 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Steigberger