Punkteteilung im Abstiegsduell

Werbung

Hollenburg - Furth 1:1. Die Further kamen mit reichlich Selbstvertrauen und gingen somit auch hochmotiviert in die Partie. Bereits nach sieben Minuten zappelte der Ball das erste Mal im Netz. Der zur Zeit verlässlichste Torjäger der Göttweiger, Peter Engelhart, blieb nach einem Lochpass eiskalt und schob zur 1:0 Führung ein. Es dauerte gut eine halbe Stunde, ehe sich die Hausherren sammeln konnten und in der Partie ankamen. Kurz vor der Pause gelang dann nach dem wohl schönsten Spielzugs der Hollenburger der Ausgleich. Über mehrer Stationen kam der Ball zu Sebastian Gill auf den Flügel der die Flanke zur Mitte brachte. Dort lauerte Nicolos Dzjalaganija und verwehrtete den Ball mit dem ersten Kontakt aus der Luft.

Aufreger kurz vor dem Schlusspfiff

Im zweiten Durchgang merkte man, dass in dieser Partie viel auf dem Spiel stand. Keines der beiden Teams wollte unnötiges Risiko eingehen und in Rückstand geraten. So waren hochkarätige Chancen in Halbzweit zwei eher Mangelware. Dennoch für ein Highlight sorgte Hollenburgs Norbert Jankto, der sich nach einer kleinen Rudelbildung seine zweite gelbe Karte de Partie holte und somit mit Gelb-Rot runter musste. Kurz vor dem Ende wurde es am Hollenburger Sportplatz dann nochmals laut, denn die Heimischen meinten einen Rückpass er Gäste gesehen zu haben. Der folgliche indirekte Freistoß wäre sicherlich nochmal eine top Gelegenheit auf den Siegestreffer gewesen, wurde aber von Schiedsrichter Alen Viljusic nicht gegeben. So blieb es bei dem 1:1 und die Teams müssen sich mit einem Punkt zufrieden geben.

Stimmen zum Spiel

Andreas Egelseer (Sektionsleiter Hollenburg): „Aufgrund der unglücklichen Auslosung sind wir jetzt voll dabei beim Abstiegskampf. Das Unentschieden heute war verdient.

16.04.2023 16:30

Statistik:

Hollenburg - Furth 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (7.) Engelhart, 1:1 (44.) Dzjalaganija

Karten: Jankto (20., Gelbe Karte Unsportl.), Gill (44., Gelbe Karte Foul), Jankto (58., Gelb/Rote Karte Unsportl.)Kitta (71., Gelbe Karte Unsportl.), Leuthner (58., Gelbe Karte Unsportl.), Hieke (91., Gelbe Karte Foul), Gencer (77., Gelbe Karte Foul)

Hollenburg: Tonkov, Käppl, Dzjalaganija (64. Hofer), Ilijevski, Gill (84. Gärtner), Lembacher, Gill (84. Gärtner), Janiss, Soucek, Jankto, Frimmel (87. Minihold)

Furth: Rossecker, Drazic, Wandl (81. Weißenböck), Schlicksbier (63. Gencer), Justl, Sam, Kitta, Leuthner, Engelhart, Vozarik (HZ. Hieke), Siebenhandl

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Alen Viljusic