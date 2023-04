Hollenburg schießt die Horn Amateure ab

HOLLENBURG - HORN AMATEURE 5:1. Es war ein Spiel mit Druck für beide Mannschaften. Vor allem ein Team ließ sich diesen jedoch kaum anmerken. Bereits nach acht Minuten gingen die Heimischen durch Norbert Jankto, der nach einem Steilpass im eins gegen eins eiskalt blieb, in Führung. Kurz darauf hätten die Gäste zurück ins Spiel kommen können. Ein Handspiel von Jakob Lehmbacher ahndete Schiedsrichter Goran Govedarevic mit einem Strafstoß. Diesen und somit die Hollenburger Führung konnte Andrija Ilijevski jedoch halten. Nach dem Führungstreffer hatten die Hausherren gute Möglichkeiten, das 2:0 passierte dann nach einem Freistoß. Nicolos Dzjalaganija traf zuerst nur die Mauer. Der Ball wurde von dieser jedoch unhaltbar für Horn Schlussmann Jonas Mauerer abgefälscht. Dieser stand auch kurz vor der Pause nochmal im Mittelpunkt. Hans Gill war alleine auf dem Weg in Richtung Tor und wurde noch vor dem Strafraum von Maurer mit einem Foul gestoppt. Die Folge war ein Platzverweis für den jungen Horner Keeper. Der darauffolgende Freistoß wurde von Ersatztormann Lukas Weber zur Seite abgewehrt. Dort kam Gill erneut an den Ball und brachte diesen auf Benjamin Hofer. Dieser schob in der Mitte ein und sorgte für das 3:0 kurz vor der Pause.

Hollenburg bewies Konterstärke

Nach der Pause verwalteten die Heimischen die Führung und es gab wenige Höhepunkte. Den Hornern gelang dann nach einem Corner der Anschlusstreffer durch Sebastian Berger in Minute 72. In Minute 80 sorgten die Hollenburger dann aber für die Entscheidung. Nach einer Umschaltsituation belohnte sich Norbert Jankto für seine starke Leistung und erzielte seinen zweiten Treffer. Ein weiterer Konter ließ das Ergebnis dann noch höher ausfallen. Bernahrd Soucek war der Vollender und brachte den Endstand von 5:1.

Stimmen zum Spiel

Andreas Egelseer (Sektionsleiter Hollenburg):„ Das war heute ein absolut verdienter Sieg und alle haben 100 Prozent auf dem Feld gegeben. Wir hatten natürlich Druck, aber den hat man uns nicht angemerkt.“

29.04.2023 16:30

Statistik:

Hollenburg - Horn Amateure 5:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (8.) Jankto, 2:0 (29.) Dzjalaganija, 3:0 (45.) Hofer, 3:1 (76.) Berger, 4:1 (81.) Jankto, 5:1 (90+3.) Soucek

Karten: Dzjalaganija (66., Gelbe Karte Unsportl.)Vladisavljevic (64., Gelbe Karte Kritik), Maurer (45., Rote Karte Torchancenverh.)

Hollenburg: Gill Sebastian (59. Frimmel), Tonkov (81. Dzjalaganija), Janiss, Soucek, Jankto, Hofer (78. Minihold), Käppl, Ilijevski, Lembacher, Gill Hans (59. Gärtner), Dzjalaganija Nicolos

Horn Amateure: Wakilzadeh (HZ. Majersky), Ikekpolor, Volk (68. Vehabović), Berger, Weixelbraun, Stojak (68. Tarko), Heuberger (45. Weber), Safer (68. Juric), Uchimura, Seidl, Maurer

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Govedarevic