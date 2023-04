Horn Amateure: Trotz Unterzahl noch gewonnen

Werbung

Horn Amateure - Kirchberg/Altenwörth 3:1. In der Winterpause übernahm mit Daniel Vladisavljevic ein neuer Mann den Trainerjob bei den Horn Amateuren. Der orientierte sich in der Tabelle nach oben, gab die Top-5 als Ziel aus. Nach einem Fehlstart in die Rückrunde mit zwei Niederlagen fingen sich die Horner nun. Der 3:1-Sieg über Kirchberg/Altenwörth war bereits der dritte in Folge – und hart erkämpft. Denn über eine Stunde lang mussten die Horner in Unterzahl bestreiten. Nach einem Traumstart mit Treffern von Sebastian Berger (5.) und Raphael Bauer, der einen Freistoß in die Maschen setzte (23.) flog Letzterer vier Minuten später mit der Roten Karte vom Platz, nachdem er Schiedsrichter Berkant Atik beleidigt hatte. Nicht erfreut darüber zeigte sich Horns Coach Vladisavljevic: „Er hat dadurch die Mannschaft in eine schwierige Lage gebracht – das wird natürlich noch intern besprochen.“

Vladisavljevic musste die Formationen umstellen, die Gäste kamen auf. Erst recht nach dem Anschlusstreffer von Donald Kastrati in Minute 62. Doch Horn schaffte es über die Zeit, legte in der Nachspielzeit durch Jakob Seidl sogar noch einen Kontertreffer zum 3:1-Endstand drauf.

Statistik:

Horn Amateure - Kirchberg-Wag. / Altenwörth 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (5.) Berger, 2:0 (23., Freistoß) Bauer, 2:1 (68.) Kastrati, 3:1 (90+2.) Seidl

Karten: Bauer (27., Rote Karte Beleid.), Seidl (83., Gelbe Karte Unsportl.), Safer (85., Gelbe Karte Unsportl.), Ikekpolor (78., Gelbe Karte Foul)Edlinger (57., Gelbe Karte Unsportl.), Schlager (38., Gelbe Karte Unsportl.)

Horn Amateure: Ikekpolor, Stojak (62. Tarko), Volk (62. Vehabović), Wakilzadeh (65. Juric), Weber Lukas, Seidl, Berger (85. Tödling), Uchimura, Weixelbraun, Bauer, Safer

Kirchberg-Wag. / Altenwörth: Uhl (83. Leitner), Ponner, Wohak (66. Elghandour), Söllner, Weber Christoph, Edlinger, Selimi, Jeftenic, Kastrati, Schlager, Zariqi (77. Halmer)

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Berkant Atik