Befreiungsschlag der Horn Amateure

Horn Amateure - Mautern 2:0. Mit zwei Niederlagen gegen Ziersdorf und Furth starteten die Horn Amateure schlecht in die Rückrunde und gerieten schon in Richtung Abstiegsränge. Mit dem 2:0-Heimsieg über den Fünften Mautern gelang nun aber der erhoffte Befreiungsschlag. „Wir haben völlig den Druck rausgenommen, weil sich die Burschen in den vergangenen Wochen zu sehr unter Druck gesetzt haben. Wir haben uns nur auf dieses Spiel konzentriert“, erzählt Horn-Trainer Daniel Vladisavljevic. Mit dieser Taktik sei man gut gefahren. Denn die Horner übernahmen von Beginn weg das Kommando, hatten auch ein klares Chancenplus. Treffer fiel in der ersten Halbzeit aber noch keiner – auch, weil ein Tor von Sebastian Berger aberkannt wurde. Das änderte sich in Minute 62: ein steiler Pass auf Berger, der chipte den Ball am herauslaufenden Keeper drüber zur Horner Führung. Mit dem 2:0 war die Partie schließlich endgültig entschieden. Ein weiter Ball über den Torhüter hinweg, dahinter stand Filip Stojak und nickte ein (76.).

Trainer Vladisavljevic gab sich zufrieden: „Unser Matchplan ist aufgegangen. Ein verdienter Sieg.“ Am kommenden Wochenende sind die Horner spielfrei. Vier intensiven Trainingstagen folgen vier freie Tage, ehe es mit dem Spiel gegen Atzenbrugg weitergeht.

Mautern-Trainer Daniel Bayer hätte sich die Niederlage gerne erspart: „Die ersten 45 Minuten waren gut von uns. Wir hatten eine „100 Prozentige“, die wir nicht genutzt haben. Auch sonst haben wir unsere Möglichkeiten nicht klar genug zu Ende gespielt. Unterm Strich ist es so wie es ist, obwohl du hier nicht unbedingt verlieren musst.“

Tore: Heim Sebastian Berger (62.), Heim Filip Stojak (76.)

Horn Amateure: Niklas Linke, Matthäus Mayrhofer, Bastian Weixelbraun, Tyrese Osatohanmwen Ikekpolor, Hayato Uchimura, Oliver Tarko, Jakob Seidl, Arun Majersky, Raphael Bauer, Filip Stojak, Sebastian Berger, Jonas Maurer, Adrian Schindl, Sami Vehabovi?, Emil Safer, Hayat Wakilzadeh, Benjamin Juric, Emil Safer (HZ. statt Matthäus Mayrhofer), Benjamin Juric (HZ. statt Arun Majersky), Hayat Wakilzadeh (77. statt Jakob Seidl), Sami Vehabovi? (85. statt Sebastian Berger), Adrian Schindl (85. statt Filip Stojak)

Mautern: Christoph Wilhelm Wimberger, Matthäus Schütz, Marko Paurevic, Daniel Leutgeb, Raffael Sagmüllner, Rene Havlik, Hans Gerbeth, Dominik Stamminger, Florian Ettenauer, Christopher Mair, Sebastian Polland, Laurenz Katzenberger, Constantin Felix Dittrich, Erik Luca Exner, Constantin Felix Dittrich (69. statt Matthäus Schütz), Erik Luca Exner (69. statt Christopher Mair)

Karten: Hayato Uchimura (70. Gelb Unsportl.), Rene Havlik (51. Gelb Foul)