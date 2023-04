Ziersdorf sammelt weiter Punkte

Werbung

Kirchberg-Wag. / Altenwörth - Ziersdorf 0:3 (0:2). Ziersdorf kam als großer Favorit nach Kirchberg und wurde dieser Rolle im Endeffekt auch gerecht. Dabei hätte dieses Spiel auch durchaus anders verlaufen können. Bereits in den ersten Minuten klopften die Gastgeber kräftig am Ziersdorfer Tor an, brachten den Ball aber nicht ins Netz. Stefan Söllner scheiterte aus 11 Metern, setzte den Ball über das Tor.

In der 26. Minute schlug Ziersdorf dann erstmals zu. Nach einem Ballverlust der Hausherren überspielte Ziersdorf mit einem Ball die Abwehrreihe. Michael Weizmann zog alleine auf das Tor zu und ließ sich diese Chance nicht nehmen. Nur wenige Minuten später hätte Söllner fast zum Ausgleich getroffen, scheiterte aber aus fünf Metern per Kopf. Das Spiel verlief weiter ausgeglichen. Kirchberg hatte eine Chance per Freistoß, Ziersdorf lief einen gefährlichen Konter, doch aus beiden Möglichkeiten wurde nichts. In der 39. Minute legten die Gäste dann aber nach. Nach einem tollen Diagonalpass von David Stark wird Roman Kollar von Michael Weizmann per Flanke ideal bedient und köpft zum 0:2 ein.

Kirchberg kann nicht mehr nachlegen

In der zweiten Halbzeit konnten die Gastgeber nicht mehr nachlegen. Ein abgefälschter Schuss von Söllner bleibt die einzige Möglichkeit und nach dem 3:0 von Weizmann bei dem die Abwehrreihe der Kirchberger erneut rasch mit einem tiefen Ball überspielt wurde, war das Spiel endgültig entschieden.

„Eigentlich wäre in diesem Spiel mehr drin gewesen, aber wenn wir in der Abwehr so träumen, dann wird man gegen keinen Gegner in dieser Liga punkten“, analysierte Heimtrainer Rudi Ginsthofer das Spiel.

Tore: Gast Roman Maximilian Kollar (39.), Gast Michael Weizmann (27.), Gast Michael Weizmann (73.)

Kirchberg-Wag. / Altenwörth: Moritz Ecker, Andreas Uhl, Patrick Schlager, Paul Wohak, Alexander Edlinger, Donald Kastrati, Artan Selimi, Matthias Halmer, Christoph Weber, Stefan Söllner, Abdel Rahman Elghandour, Sebastian Schenk, Elias Haas, Julian Schaden, Michael Halmer, Stefan Leitner, Dejan Jeftenic, Michael Halmer (HZ. statt Andreas Uhl), Dejan Jeftenic (HZ. statt Abdel Rahman Elghandour), Elias Haas (57. statt Patrick Schlager), Julian Schaden (68. statt Matthias Halmer)

Ziersdorf: Edmund Hofmann, Philipp Hauser, Julian Mollay, Tobias Kührer, Florian Weiss, Roman Maximilian Kollar, Mikolin Demaj, David Stark, Matthias Maurer, Valentin Majercak, Michael Weizmann, Lorenz Pröll, Peter Schlögelbauer, Marcel Genger, Maurice Lukestik, Florian Grabler, Lukas Waltner, Marcel Genger (74. statt David Stark), Lukas Waltner (77. statt Michael Weizmann), Maurice Lukestik (87. statt Matthias Maurer), Florian Grabler (87. statt Florian Weiss), Peter Schlögelbauer (87. statt Roman Maximilian Kollar)

Karten: Patrick Schlager (53. Gelb Unsportl.), Dejan Jeftenic (67. Gelb Foul), Philipp Hauser (3. Gelb Foul), Michael Weizmann (22. Gelb Unsportl.), Florian Weiss (53. Gelb Unsportl.)