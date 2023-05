Alle Trümpfe in der Hand

Der Herbstmeister lässt seine Muskeln spielen. Der 4:0-Sieg bei den so heimstarken Spitzern ist Balsam fürs Selbstvertrauen. Nur vier Gegentore hatten die Wachauer zuvor auf eigener Anlage kassiert – und dann kam Gablitz. Die Truppe von Florian Lang löste – auch dank Heldenberger Schützenhilfe – Ziersdorf als Ersten ab. Nach einer turbulenten Saison scheinen die Gablitzer ihre Linie gefunden zu haben, präsentieren sich am Platz als kompakte Einheit. Als eine Einheit, die nur schwer zu knacken ist: Gablitz hat mit Abstand die wenigsten Niederlagen kassiert, nämlich erst zwei im kompletten Saisonverlauf. Ziersdorf sieht vorerst nur die Gablitzer Rücklichter.

Spitz war der erste wichtige Schritt. Ruppersthal daheim wird jetzt zur Reifeprüfung. Schließlich könnte der Dritte mit einem Sieg noch selbst in den Aufstiegskampf eingreifen. Aber Gablitz hat‘s nun selbst in der Hand, die Titelchance am Schopf zu packen.