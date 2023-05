Berger und der Gipfel

Nur wenige Tage, dann könnte der SV Gablitz den Meistersack zumachen und das ersehnte Gebietsliga-Comeback fixieren. Schon jetzt hat der Klub die personellen Weichen gestellt. Alexander Berger löst nach der Saison den so erfolgreichen Interimscoach Florian Lang ab. Berger übernimmt den Klub am Gipfel – und wird damit am Höhenflug dieser bärenstarken Spielzeit gemessen werden.

Berger ist noch relativ frisch im Trainergeschäft, gilt als ausgewiesener Fachmann. Was noch wichtiger ist: Er muss einen schnellen Draht zum Team finden, die Schlüsselkräfte auf seine Seite ziehen. Dass mit Flo Lang der bisherige Chef ihn als Co unterstützt, sollte die Sache leichter machen. Denn in der vergleichsweise kurzen Sommervorbereitung lässt sich das bislang gepflogene Spiel ohnehin nicht komplett umkrempeln.

Gablitz und Berger: Diese Liaison muss auf Anhieb funktionieren. Denn eine Schonfrist in der Gebietsliga wird's für den Aufsteiger gewiss nicht geben.