Die Havarie repariert

Nur eine Saison lang hat's gedauert, um den „Betriebsunfall Abstieg“ zu beheben. Der SV Gablitz spielte ein nahezu perfektes Frühjahr und macht das Gebietsliga-Comeback perfekt. Für Momente wie diese trainieren die Kicker Woche für Woche. Für Momente wie diese schlagen sich Funktionäre wie Andi Forche & Co. manche Nacht um die Ohren.

Mit einer vorzeitigen Entscheidung war in dieser ausgeglichenen 1. Klasse nicht zu rechnen. Ziersdorf, Ruppersthal und Spitz versprachen einen harten Fight – und doch enteilte der Winterkönig der Konkurrenz. Trotz nicht immer überzeugender Leistungen. Was für die Qualität spricht, die im Gablitzer Kader steckt. Und für die Mentalität, die die Truppe auch an schwächeren Tagen auf den Platz gebracht hat.

All das stimmt zuversichtlich für die Rückkehr in die Gebietsliga. Nur mehr Konstanz muss sich in Gablitz einstellen. Denn Anlaufschwierigkeiten und Durchhänger kann sich ein Gebietsliga-Aufsteiger nicht leisten.