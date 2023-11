Ein Jäger will fette Beute

Auch wenn es die Garser oder Mauterner sind, die über den Herbstmeistertitel in der 1. Klasse jubeln, pirschte sich ein Verein an die Tabellenspitze heran, mit dem man von Anfang an auch dort rechnete: der SV Heldenberg.

Allersding verpatzte das zweitbeste Frühjahrsteam der Vorsaison die erste Herbsthälfte, kam erst spät auf Touren. Dafür aber ordentlich: Sieben Siege aus den letzten acht Spielen. HSV-Coach Herbert Humer hat schon Recht, wenn er meint, dass er gerne noch einmal gegen die Gegner am Anfang spielen möchte.

Dennoch stehen die Vorzeichen gut für die Rückrunde: Erstens wird sich bis dorthin (hoffentlich) das Lazarett lichten. Zweitens wird Sebastian Klepp, zuletzt beruflich im Ausland und in Normalform einer der besten Spieler der Liga, endlich wieder voll zur Verfügung stehen. Und drittens soll im Winter der Kader verbreitert werden. Wird diese letzte Baustelle geschlossen, dann hat die Humer-Elf definitiv das Zeug dazu, im Frühjahr noch einmal ganz vorne anzugreifen.