Auf die Meisterparty folgt die sportliche Herbergsuche. Den Titel hat Gablitz längst in trockenen Tüchern. Wo man ab Sommer kicken wird, ist aber noch ungewiss. Die Abstiegssituation in der 2. Landesliga West schürt die Ungewissheit: Tritt Gablitz in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel an oder doch wieder in der Gebietsliga Nord/Nordwest?

Als „Verschubmasse“ in der Warteschleife: kein gutes Gefühl für den frisch gebackenen Meister. Schließlich ist die Spielklasse auch bei Gesprächen mit möglichen Neuzugängen nicht ganz unwichtig. Je länger die Unbekannte Gebietsliga-Einteilung in der Gleichung bleibt, desto schwieriger wird's für die Gablitzer. Auf lange Fahrstrecken und wenig Derbys sind die Mannen von Florian Lang ohnehin eingestellt. Aber wenigstens die sportliche Heimat würde man eher früher als später gerne kennenlernen.

Allerdings ist der Aufsteiger in dieser Frage nur Passagier. Oder eben anders formuliert: Gablitz startet als Meister mit Handicap.