Pressbaums Badminton-Cracks haben's erst kürzlich an Österreichs Spitze vorgemacht. Sie haben gezeigt, wie man's ganz an die Spitze schafft. Nun schicken sich auch die Kicker aus der Region an, meisterliche Meriten einzuheimsen. Sowohl Gablitz als auch Purkersdorf haben's nun selbst in der Hand, die Meisterkrone in den Bezirk zu holen.

Gablitz verschaffte sich vor den spielfreien Runden eine glänzende Ausgangsposition, hielt mit Ruppersthal einen direkten Konkurrenten auf Distanz. Ähnliches gelang den Purkersdorfern im Derby gegen Maria Anzbach. Helly & Co zogen den Kürzeren und sehen jetzt erst einmal die Rücklichter des FCP-Express. Wie schon gegen Hafnerbach zeigten sich die Novara-Kicker im direkten Vergleich der Aufstiegsaspiranten bärenstark.

Konserviert Purkersdorf Form und Nervenstärke bis zum Schluss, ist Meisterjubel mal zwei nicht ausgeschlossen. Und das würde den ausgehungerten Fans natürlich richtig schmecken.