So wird man Meister

Dieser Spruch geisterte bis spät in die Nacht am Karsamstag durch die Ziersdorfer Sportanlage: „Wer so gewinnt, der wird Meister.“ Trainer Martin Aichinger hörte ihn auch mehr als nur einmal und konnte ihn dann nicht mehr hören. Allerdings war er aufgelegt nach dem dramatischen 3:2-Heimsieg über Hollenburg, als es nach 90 Minuten noch 1:2 aus Sicht der Gastgeber stand.

Der Weg zum Titel in der 1. Klasse ist noch lange und steinig und Obmann Marcus Stark hat sicherlich Recht, wenn er die Favoritenrolle den Gablitzern zuschiebt. Dennoch: Wer den Jubel, die Freude und den Zusammenhalt im Lager der Ziersdorfer gesehen hat, der kann sich ja gar keinen anderen Meister vorstellen.

Es ist auch das Ergebnis der Aufbauarbeit von Aichinger und Co., gepaart mit klugen Transfers und natürlich auch dem notwendigen Spielglück. Eigentlich alles Ingredienzien für den ganz großen Wurf.