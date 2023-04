Sieg über zwei Tage erarbeitet

Werbung

Dank vereinter Kräfte von Spielern, Trainern und Funktionären Lengenfelds war der Hermann Halm Sportplatz am Samstagnachmittag bespielbar. Freitags und auch Samstags vor der Partie wurde der Rasen mithilfe von Nasssaugern, Schaufeln und Pumpen von den Wassermengen befreit und das Spiel gegen Ruppersthal konnte ausgetragen werden. Zwar waren es die Gäste, die den ersten Hochkaräter vermeldeten, danach zeigte sich aber, dass der Aufwand sich gelohnt hatte. Die Lengenfelder kontrollierten das Spiel und gingen in Minute 26 in Führung. Simon Mischling dribbelte sich von links stark in den Strafraum und wurde dort zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwertete Mario Franzl. Keine zehn Minuten später zeigte Schiedsrichter David Kolm erneut auf den Punkt. Julian Steininger legt sich im eins gegen eins mit Ruppersthal Schlussmann Alexander Nimmervoll den Ball links vorbei und wird dabei von Nimmervoll von den Beinen geholt. Erneut tritt Franzl an bleibt auch beim zweiten Versuch eiskalt. Vor der Pause hielt Ruppersthal die Spannung aufrecht und erzielte den Anschlusstreffer. In Abwesenheit vom gelb gesperrten Andre Hofer war Sturmpartner Nico Schneider zur Stelle und lenkte den Ball in Minute 37, nach einem Torschuss von Branislav Hulak, mit der Ferse ins Tor.

Dreierpack für Franzl

Nach seinem tatkräftigem Engagement sowohl Freitags als auch Samstags vor der Partie, belohnte Kapitän Mario Franzl sich selbst und seine Mannschaft für den Aufwand und schnürte seinen Dreierpack. Nach dem mit Abstand schönstem Spielzug des Nachmittags brauchte Franzl nur noch einschieben. Zuvor dribbelte sich der starke Julian Steininger von links in die Mitte und schickte den hinterlaufenden Moritz Schwaiger in Richtung Grundlinie. Von dort brachte der Youngster einen präzisen Ball in den Strafraum, wo Franzl goldrichtig stand und den Endstand von 3:1 in Minute 64 fixierte. Lengenfeld schlägt somit Ruppersthal zum zweiten Mal in dieser Saison und verschafft sich im Abstiegskampf etwas Luft und klettert zwischenzeitlich auf Tabellenplatz zehn.

Stimmen zum Spiel

Michael Pernerstorfer (Trainer Lengenfeld): „Das war eine hervorragende Leistung sowohl mit, als auch gegen den Ball. Wir haben heute 120% für den Sieg gegeben und uns diesen über die letzten zwei Tage erarbeitet.“

15.04.2023 16:30

Statistik:

Lengenfeld - Ruppersthal 3:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (26., Elfmeter) Franzl, 2:0 (34., Elfmeter) Franzl, 2:1 (37.) Schneider, 3:1 (64.) Franzl

Karten: Eilenberger (79., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Steininger (90+1., Gelbe Karte Foul), Gschwantner (84., Gelbe Karte Foul), Weingartner (89., Gelbe Karte Foul), Hofer (15., Gelbe Karte Unsportl.), Eilenberger (52., Gelbe Karte Unsportl.)Schneider (54., Gelbe Karte Unsportl.), Ilazi (42., Gelbe Karte Unsportl.)

Lengenfeld: Wutzl (76. Flamur), Eilenberger, Weingartner, Schwaiger (88. Haimerl), Wegschaider, Steininger, Franzl, Hofer, Wandl, Mischling (76. Gschwantner), Ulrich

Ruppersthal: Wimmer (65. Schuster), Kovacik, Eggenfellner, Svarc, Ilazi, Schneider, Nimmervoll, Rameti, Hulak (56. Kaim), Tschany, Schmutz (76. Singbartl)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: David Kolm