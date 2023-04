Drei Platzverweise und ein später Ausgleich

Werbung

SC Mautern - USV Atzenbrugg / H. 2:2 Die Römerstädter fanden trotz anfänglichen Pressing der Gäste einen guten Rhythmus in ihrem Spiel und wirkten griffiger als noch zuletzt bei der Niederlage gegen die Horn Amateure. Nach einem Lattenkracher von Sebastian Polland hätte die Bayer-Elf auch in Führung gehen können. In Minute 30 kam es jedoch anders und Dzemal Bejtovic brachte seine Atzenbrugger nach einem schönen Spielzug in Führung. Mit einem Rückstand für die Heimischen ging es dann auch in die Kabinen.

Gebrauchter Tag für Bronja

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff konnten die Mauterner zurück ins Spiel kommen, als Adis Bronja den Ball nach einem Klärungsversuch kurios ins eigene Tor beförderte. Bronja stand im zweiten Durchgang weiterhin im Fokus. In Minute 72, nachdem er wenige Momente davor bereits aufgrund einer Unsportlichkeit gelb gesehen hatte, wusste Bronja sich nur mehr mit einer Notbremse zu helfen und sah aufgrund einer Torchanceverhinderung die rote Karte. Das sollte aber nicht der letzte Platzverweis der Partie gewesen sein. Zehn Minuten vor dem Ende der Partie brachte Yannick Soura Atzenbrugg dann erneut in Fürhung. Im Kampf um den Ausgleich schwächten sich die Mauterner dann selbst. Raffael Sagmüllner sah nach einer Unsportlichkeit (56.) und einem Foul (85.) zweimal Gelb und wurde des Platzes verwiesen. In einer unterhaltsamen Schlussphase boten die beiden Mannschaften abwechselnd Aufseher. Atzenbruggs zweiter Platzverweis der Partie traf Julian Kampf, der ebenfalls nach einem Foul (75.) und einer Unsportlichkeit (89.) Gelb-Rot sah. Den Schlusspunkt setzte jedoch Mautern. In der Nachspielzeit erzielte Hans Gerbeth nach einem Eckball per Kopf den Ausgleich für die Römerstädter und sorgte somit für den Endstand und die Punkteteilung.

Stimmen zum Spiel

Daniel Bayer (Trainer Mautern): „Für mich eine tolle disziplinierte Leistung meiner Mannschaft und auch in Anbetracht des Ergebnisses aus dem Herbst ein gewonnener Punkt gegen eine Top Mannschaft mit einem Top Trainer.“

08.04.2023 16:30

Statistik:

Mautern - Atzenbrugg / H. 2:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (30.) Bejtovic, 1:1 (50., Eigentor) Bronja, 1:2 (80.) Soura, 2:2 (93.) Gerbeth

Karten: Sagmüllner (56., Gelbe Karte Unsportl.), Sagmüllner (85., Gelb/Rote Karte Foul), Schütz (87., Gelbe Karte Foul), Stamminger (9., Gelbe Karte Unsportl.)Kampf (89., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Bradaric (89., Gelbe Karte Kritik), Kampf (75., Gelbe Karte Foul), Bronja (67., Gelbe Karte Unsportl.), Bronja (72., Rote Karte Torchancenverh.), Bejtovic (86., Gelbe Karte Unsportl.)

Mautern: Wimberger, Mair, Ettenauer, Leutgeb, Schütz (88. Reischer), Havlik, Sagmüllner, Dittrich, Polland (81. Exner), Stamminger (HZ. Paurevic), Gerbeth

Atzenbrugg / H.: Zischkin, Savic, Schober (88. Baumgartner), Kampf, Rauscher (82. Wechselberger), Albrecht, Keske, Soura, Bejtovic, Bronja, Bosnjak

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Jürgen Becker