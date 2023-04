Nullnummer zwischen Mautern und Hollenburg 

Mautern - Hollenburg 0:0. In den ersten zwanzig Minuten der Partie war es ein rassiges Spiel mit hohem Tempo. Die Römerstädter konnten jedoch im weiteren Verlauf der Partie immer mehr das Geschehen in die Hand nehmen. Die Gäste aus Hollenburg standen in der Abwehr sehr tief und wollten über Umschalter Stiche setzen. Der SC Mautern wusste jedoch noch sehr gut aus dem Hinspiel, dass die Hollenburger im Konterspiel sehr gefährlich sind und ließen über 90 Minuten keine nenneswerten Möglichkeiten zu. Ihre eigenen Chancen konnten die Mauterner jedoch auch nicht nutzen bezehungsweise sauber zu Ende spielen. Somit endete die Begegnung mit einem torlosen Remis.

Bayer hadert mit Schiedsrichter-Entscheidungen

In Minute 70 sah Mautern-Trainer Daniel Bayer wegen Kritik die Gelbe Karte. Grund für seine Aufregung waren einige Schiedsrichter Entscheidungen, die seinen Jungs gute Möglichkeiten genommen haben. Vor allem im Strafraum der Hollenburger wurde es zweimal brenzlich. „Von den zwei Elfmetersituationen müssen wir mindestens einen bekommen.“ Auch einen möglichen Platzverweis für Hollenburg hat Schiedsrichter Gerhard Mann nicht geahndet.

Stimmen zum Spiel

Daniel Bayer (Trainer Mautern): „Leider haben wir unsere Chancen heute nicht genutzt. Wir wussten über ihre Stärken bescheid und haben daher so gut wie nichts zugelassen.“

22.04.2023 16:30

Statistik:

Mautern - Hollenburg 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Bayer (70., Gelbe Karte Kritik), Leutgeb (54., Gelbe Karte Foul)

Mautern: Havlik (73. Baldrian), Gerbeth, Mair, Polland, Wimberger, Leutgeb (65. Lackner), Dittrich, Stamminger (80. Exner), Ettenauer, Schütz, Paurevic

Hollenburg: Soucek, Hofer (81. Füllerer), Tonkov, Janiss, Frimmel (71. Minihold), Gill Hans, Gill Sebastian, Dzjalaganija (86. Käppl), Gärtner, Ilijevski, Lembacher

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Mann