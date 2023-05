Mauterns Negativlauf geht auch gegen Röschitz weiter

Mautern - Röschitz 1:3. Der SC Mautern ist nun seit sieben Runden sieglos. Auch daheim gegen Röschitz gehen die Römerstädter als Verlierer vom Platz und sind somit die aktuell schwächste Rückrundenmannschaft. 60 Minuten mussten die 110 Zuschauer auf den ersten Treffer warten. Nach einem Vorstoß der Gäste über die rechte Seite kam Mautern-Schlussmann Christoph Wimberger im Strafraum zu spät und es gab Elfmeter für Röschitz. Jaromir Grim ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte. Keine zehn Minuten später legte die SG den zweiten Treffer nach. Nach einem Eckball, der zuerst noch geklärt werden konnte, fiel der Nachschuss aus dem Rückraum Zaim Nasufi vor der Füße. Dieser nahm sich den Ball gekonnt mit und schob zur 2:0 Führung ein.

Polland zum Anschlusstreffer

Sebastian Polland wurde in der Schlussphase von seinem Trainer ins rechte Mittelfeld vorgezogen. Dort kam er ungefähr 30 Meter vor dem gegnerischen Tor an den Ball, zog an zwei Gegenspielern vorbei in die Mitte und sorgte mit einem präzisen Flachschuss ins rechte Eck in Minute 75 für den Anschlusstreffer. In den letzten 15 Minuten der Partie warf die Heimmannschaft nochmal alles nach vorne und musste folglich durch einen Konter der Gäste den Entscheidungstreffer zum 3:1 hinnehmen. Der eingewechselte Philipp Stift wurde zentral vorm Tor freigespielt und schob überlegt ein.

06.05.2023 16:30

Statistik:

Mautern - SG Röschitz / Roggendorf-K.J. 1:3 (0:0)

Torfolge: 0:1 (60.) Grim, 0:2 (69.) Nasufi, 1:2 (75.) Polland, 1:3 (87.) Stift

Karten: Wimberger (59., Gelbe Karte Foul), Ettenauer (77., Gelbe Karte Unsportl.), Sagmüllner (90+2., Gelbe Karte Unsportl.)Robl (36., Gelbe Karte Foul)

Mautern: Leutgeb (78. Reischer), Paurevic, Wimberger, Ettenauer, Baldrian (65. Staritzbichler), Stamminger (69. Lackner), Sagmüllner, Dittrich, Polland, Mair, Exner

SG Röschitz / Roggendorf-K.J.: Sivek, Neumayer Christoph, Nasufi (89. Maurer), Jakes (90+3. Kölbl), Vacek, Frühwirth, Paxa (81. Stift), Robl, Fried (90+3. Bauer), Pusic, Grim

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kainberger