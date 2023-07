Traismauer stellt sich neu auf - mit einem frischen Vorstandsteam, das Leopold Rauscher beerbt. Dieser hat sich nach 15 Jahren an der SCT-Spitze zurückgezogen. Nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Ehrenpräsidenten Gerhard Kerzig kam es zu den Neuwahlen des Vorstandes. Erstmals findet sich mit Andrea Weiss eine Frau an der Spitze des SC Traismauer. Als Kind war sie schon mit ihrem Vater Ernst „Puma“ Scherr am Fußballplatz, der sich im heimischen Fußball als Tormann und Tormanntrainer einen Namen machte.

Mehmedovic als „Vize“

Die Stellvertretung der Obfrau übernimmt Admir Mehmedovic, der bekanntlich als Sportstadtrat in Traismauer amtiert, und ebenfalls die Position des Kassiers bekleidet. Der Stürmer ist seit Kindestagen ein Spieler des SC und war auch in der Vergangenheit als Sportlicher Leiter für den Verein tätig.

Rauschers emotionaler Abschied

Bei seiner emotionalen Abschiedsrede sprach der ehemalige Obmann Leopold Rauscher mit einem weinenden und einem lachenden Auge, so seine Worte. Er übergibt jetzt an die Jungen und wird dem SC weiterhin erhalten bleiben, mit der Verantwortung über den Kantinenbetrieb und die kulinarische Verköstigung der Fußballfans.

Der neue Vorstand freut sich auf eine herausfordernde und spannende Zeit. Die sportliche Veränderung nach dem Abstieg wird positiv gesehen, da in der neuen Spielklasse auch wieder Derbyaction in die Traisental Arena kommt.

Auf das erste Heimspiel am 18. August 2023 blickt man mit besonderer Vorfreude, da man mit dem SV Hollenburg einen benachbarten Verein zum "Derby - Klassiker" in der heimischen Spielstätte zu Gast hat.