Furth gewinnt das Kellerduell

Röschitz/Roggendorf - Furth 2:4. Sechs Spiele hat die SG Röschitz/Roggendorf noch zu absolvieren. Nach der 2:4-Heimniederlage gegen Furth beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer mittlerweile aber satte 15 Punkte. Dass das zu viel ist, weiß auch Trainer Manfred Mutz. „So realistisch sind wir, dass wir wissen, dass wir abgestiegen sind. Dann spielen wir eben in der 2. Klasse.“

Die Stimmung ist für Mutz, der im Winter übernahm, dennoch „gut“. „Wir waren auch gegen Furth wieder dran, konnten in der zweiten Halbzeit halt nicht mehr zulegen.“

Dabei sah es bis zur Pause für die Hausherren gut aus. Die Gäste gingen zwar nach einem Corner durch Engelhart bereits nach zehn Minuten in Führung, die SG drehte aber das Spiel. Paxa schlug nach einem Gestocher zu und sorgte für das 1:1 (38.), ein Freistoß von Zanufi ging an Freund und Feind vorbei und landete in Minute 43 im Netz.

„In der zweiten Halbzeit vergeben wir zwei gute Möglichkeiten auf das 3:1“, haderte Mutz mit dem Spielverlauf. Infolge verletzte sich Angreifer Jakes. „Dadurch konnten wir offensiv nicht mehr kontern“, sah Mutz, wie der Gegner das Spiel drehte und die Gastgeber nicht mehr zurückschlagen konnten. Überall mit einem Doppelpack (63., 80.) und Vozarik (71.) stellten auf 4:2 für die Gäste. Da nutzte auch die Röschitzer Schlussoffensive mit vier Angreifern nichts mehr, die Niederlage war besiegelt.

Statistik:

SG Röschitz / Roggendorf-K.J. - Furth 2:4 (2:1)

Torfolge: 0:1 (10.) Engelhart, 1:1 (38.) Paxa, 2:1 (43.) Nasufi, 2:2 (63.) Überall, 2:3 (71.) Vozarik, 2:4 (80.) Überall

Karten: Sivek (15., Gelbe Karte Foul), Neumayer (24., Gelbe Karte Foul), Nasufi (89., Gelbe Karte Unsportl.), Stift (62., Gelbe Karte Foul), Vacek (79., Gelbe Karte Foul)Leuthner (74., Gelbe Karte Foul), Sam (82., Gelbe Karte Foul), Siebenhandl (48., Gelbe Karte Unsportl.), Hieke (65., Gelbe Karte Unsportl.), Kitta (37., Gelbe Karte Foul)

SG Röschitz / Roggendorf-K.J.: Jakes, Vacek, Robl, Nasufi, Neumayer Christoph, Fried, Pusic, Frühwirth, Stift (82. Marhold), Sivek, Paxa (74. Bauer)

Furth: Justl (HZ. Bölling), Rossecker, Überall (85. Weißenböck), Wandl, Kitta, Siebenhandl, Drazic (HZ. Sam), Leuthner, Engelhart, Vozarik (88. Ulusoy), Schlicksbier (60. Hieke)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Oskar Kokoszka