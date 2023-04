David trifft auf Goliath

Werbung

Für beide Mannschaften geht es nach einem spielfreiem Wochenende zurück in den Ligaalltag. Dabei steht sowohl für Röschitz als auch Ziersdorf eine Menge auf dem Spiel. Um dem Abstieg vielleicht doch noch zu entkommen, müssen für die Röschitzer zwingend Punkte her

Die einzige Freitagspartie steigt zwischen Gablitz und Lengenfeld. Lengenfeld konnte in der Vorwoche noch gegen Ruppersthal überraschend, jedoch am Ende verdient gewinnen und will diesen Schwung nun gegen den nächsten Titelfavoriten mitnehmen.

Im Absteigskampf angekommen

Mittlerweile ist sich auch Hollenburgs Sektionsleiter Andreas Egelseer bewusst geworden, in welcher Situation seine Hollenburger stehen. „Wir hatten gegen Furth ein sechs-Punkte-Spiel, soweit wollten wir es nie kommen lassen. Unsere Jungs müssen jetzt realisieren in welcher Situation wir uns befinden.“ Gegen Mautern soll ein Schritt in die richtige Richtung gesetzt werden.

Für Ruppersthal ist nach der Niederlage in Lengenfeld Wiedergutmachung angesagt. Gegen Zellerndorf sind Punkte Pflicht, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Trotz eines zuerst komfortabel erscheinenden siebten Tabellenplatz für Kirchberg muss der USC aufpassen. Mit einer Niederlage gegen zuletzt stark aufspielende Horner könnte man sich ganz schnell auf den unteren Tabellenrängen wiederfinden.

Härtetest nach zweiwöchiger Pause

Für Heldenberg geht es Sonntagnachmittag zwei spielfreien Wochenenden nach Furth. Dort wartet eine Mannschaft, die sich nun endlich das erste Mal diese Saison von den Abstiegsrängen verabschieden möchte. Die Form der Göttweiger stimmt jedenfalls, denn zur Zeit ist die Bakal-Elf seit vier Runden ungeschlagen.

Die nächste Runde

Freitag, 20 Uhr: Gablitz - Lengenfeld (M. Temizsoy).

Samstag, 16.30 Uhr: Horn Amateure - Kirchberg-Wag./Altenwörth (Atik), Mautern - Hollenburg (Mann), Ruppersthal - Zellerndorf (Sungur).

Sonntag, 16.30 Uhr: Furth - Heldenberg (Griessler), Ziersdorf - SG Röschitz/Roggendorf-K.J. (O. Koc).