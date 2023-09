Den Favoriten ärgern

Freitags unter Flutlicht empfangen die Römerstädter den Tabellenführer aus Gars. Dabei haben die Heimischen eine breite Brust, denn sie sind überraschend stark in die Saison gestartet. „Die Chemie im Team stimmt einfach und den aktuellen Trend wollen wir auch ins Spiel gegen Gars mitnehmen“, erzählt Mautern-Coach Peter Obritzberger.

Ebenfalls am Freitag empfängt der USC Kirchberg den SV Hollenburg. Trotz eines perfekten Saisonstarts mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen ist nun bei den Hollenburgern der Wurm drin. „Alles was wir uns in den ersten drei Runden aufgebaut haben, ging in den letzten zwei Spielen verloren. In dieser Liga kann es auch schnell in die andere Richtung gehen“, weiß Hollenburgs Sektionsleiter Andreas Egelseer. Ein Sieg würde beiden Vereinen in ihrer derzeitigen Situation gut tun.

Vollgepackt mit vier Partien wird der Samstag mit der Begegnung zwischen dem SV Heldenberg und dem SC Traismauer um 16:00 Uhr eröffnet. Der Absteiger bleibt nach der Niederlage im Kellerduell weiterhin sieglos und will gegen die ebenfalls schwächelnden Heldenberger das erste mal voll anschreiben.

Erstes Spiel nach Trainer-Abgang

Michael Pernerstorfer legte am Mittwoch als Trainer des USC Lengenfeld zurück. Gespräche mit anderen Trainern hinter seinem Rücken waren der Grund. Nach dem ersten Saisonsieg will der USC trotz der Unruhen nachlegen und gegen Atzenbrugg punkten.

Mit dem ersten Saisonsieg im Rücken empfängt die SG Burgschleinitz/Straning den SV Ziersdorf. Nach einem „mannschaftlichem Gesamtversagen“ wird der Titelaspirant aus Ziersdorf um Wiedergutmachung bemüht sein.

Die letzte Partie am Samstag steigt zwischen dem SV Spitz und dem USC Ruppersthal. Nach der sensationellen Aufholjagd vergangene Runde wollen die Wachauer nachlegen und sich gegen den Tabellennachbarn durchsetzen.

Überraschendes Spitzenspiel

Die einzige Sonntagspartie steigt zwischen dem Aufsteiger Getzersdorf und dem fast-Absteiger der vergangenen Saison, Zellerndorf. Nicht viele hätten damit gerechnet dass das Spiel dieser beiden Teams als Spitzenspiel bezeichnet werden kann, doch nach fünf Runden steht der Gastgeber Getzersdorf auf Platz sieben und empfängt den Tabellenzweiten.