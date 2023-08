Die Neuauflage eines Derbys

Nach einer knappen Derbyniederlage empfängt der SV Heldenberg den Absteiger aus Gars, welcher am ersten Spieltag ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte und mit 5:0 gewann.

Ebenfalls am Freitag kommt es zum Derby zwischen Traismauer und Hollenburg. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel liegt im Jahr 2018 zurück und ging mit 1:0 an Traismauer.

Nachdem der USV Atzenbrugg gegen Aufsteiger Getzersdorf den kürzeren zog soll es diese Runde gegen Ruppersthal besser klappen. Auch der USC Ruppersthal konnte sein erstes Spiel nicht gewinnen.

Kommt es zum Déjà-vu?

Die Vorzeichen stehen gut für Trainer Michael Pernerstorfer und seine Lengenfelder. Vergangene Spielzeit holte man gegen Zellerndorf den ersten „Dreier“ und so soll es auch heuer gelingen. „Wir werden alles für den Sieg geben“, so Pernerstorfer.

Später am Samstag kommt es zu einer Begegnung zweier Mannschaften, die ihr Auftaktspiel verloren. Kirchberg empfängt daheim den Aufsteiger aus Burgschleinitz wo beide Teams um Wiedergutmachung bemüht sein werden.

„Es is immer schlecht, einen Aufsteiger mit sehr viel Euphorie in den ersten Runden zu haben“, erzählt Mautern-Trainer Peter Obritzberger vor der Partie gegen Getzersdorf. Das Ziel der Römerstädter wird sein, diese Euphorie zu unterbinden und etwas Zählbares mitzunehmen.

Zu einem Duell zwischen zwei Top-Teams der Liga kommt es am Sonntag. Gegen Ziersdorf erwartet sich Spitz-Trainer Roland Dallinger einen härteren Gegner als in der Vorwoche. Die Wachauer wollen an die Heimstärke der Vorsaison anknüpfen und gegen die Eichinger-Elf den ersten Schritt in diese Richtung setzen.