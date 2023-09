Ersten Punkte müssen her

Kommende Runde wird es keine Freitagspartie geben, dafür hat es der Samstagnachmittag in sich. Um 16:30 empfängt der SC Mautern den SC Burgschleinitz. Die Gäste konnten bislang noch keinen Punkt einfahren, ein Sieg der Römerstädter wäre daher keine Überraschung.

Zur selben Zeit wird die Begegnung zwischen dem USV Atzenbrugg und dem SC Traismauer angepfiffen. Dem Absteiger aus Traismauer gelang bis jetzt noch kein Sieg und wird daher umso mehr um den ersten „Dreier“ bemüht sein.

Duelle der Ungeschlagenen

Nach drei Runden sind aktuell noch sechs Teams ungeschlagen. 4 davon stehen sich kommende Runde gegenüber. Der SC Getzersdorf empfängt am Samstag um 17:00 Uhr den SV Ziersdorf und am Sonntag steigt um 16:30 die Begegnung zwischen Spitz und Zellerndorf.

Zur letzten Partie am Samstag empfängt der USC Kirchberg den derzeit stark aufspielenden SCU Gars.

Vorzeichen stehen gut

Für Neo-Coach Sascha Hoppi und seine Hollenburger hätte die Saison nicht besser starten können. Drei Siege aus drei Spielen. Nun wartet mit Heldenberg eine Mannschaft die nach drei Runden mit null Punkten dasteht. Die Vorzeichen, dass der Lauf der Hoppi-Elf weitergeht stehen also gut.

Es wird Zeit

Ein weiteres Team das noch keine Punkte sammeln konnte, ist der USC Lengenfeld. Am Sonntag ist die Pernerstorfer-Elf beim USC Ruppersthal, einem Gegner den man vergangene Saison beide Spiele bezwingen konnte, zu Gast. Es ist an der Zeit zu punkten.