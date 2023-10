„Es ist reine Kopfsache“

Vier Spiele stand Petrov diese Saison für Spitz an der Seitenlinie. Zwei davon auswärts und zwei in der Wachau. Beide Partien auf fremden Terrain gingen verloren. Das soll sich gegen Getzersdorf ändern. „Wir wollen den positiven Schwung der letzten zweiten Halbzeit mitnehmen und ich traue meiner Mannschaft einen Sieg zu. Diese Thema ist reine Kopfsache und ich haben Rezepte dagegen“, schildert Petrov.

Diese Runde stiegen nicht wie üblich freitags die ersten Begegnungen. Vier Vereine trugen schon früher ihre Partien aus. Zellerndorf unterlag Hollenburg am Mittwochabend mit 0:3 und Atzenbrugg schlug heute am frühen Nachmittag den USC Kirchberg mit 2:1.

Fernduell um die Spitze

Die einzige Freitagspartie bestreiten der SCU Gars und der USC Ruppersthal. Nach dem Remis zuletzt gab der Absteiger die Tabellenführung erneut an den SC Mautern ab und will mit einem Sieg den Druck aufrechthalten.

Am Samstag möchte der SC Mautern die Tabellenführung natürlich nur ungern abgeben. „Wir erwarten ein schweres Spiel aber sind auf einem guten Weg. Wir wollen daheim ungeschlagen bleiben“, erzählt Peter Obritzberger, der Trainer der Römerstädter.

Kommt jetzt der Umschwung?

Vergangene Runde konnte der SC Traismauer den ersten Saisonsieg einfahren. Bei der Pflichtspielpremiere von Neo-Coach Manuel Zeilhofer konnte der Absteiger mit 3:2 gegen Burgschleinitz gewinnen. Nun soll dieser Aufschwung mitgenommen werden. Zu Gast ist Traismauer beim SV Ziersdorf, der aktuell unter Personalsorgen leidet.

Brunner warnt vorm Sechs-Punkte-Spiel

Ebenfalls am Samstag empfängt die SG Burgschleinitz das Tabellenschlusslicht aus Lengenfeld. Fünf Punkte trennen die beiden Teams aktuell und Lengenfelds Sportlicher Leiter Lukas Brunner weiß natürlich über die Wichtigkeit dieses Spiels: „Das wird ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Der Platz dort ist sicher kein Vorteil für uns aber wir müssen anschreiben.“