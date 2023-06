Finale ohne Feuer

Der SV Zellerndorf, der sich im Zweikampf mit dem USV Furth um den Klassenerhalt durchgesetzt hat, bestreitet sein letztes Spiel auswärts in Kirchberg. Anpfiff ist Freitag 19:30 Uhr.

Doppeltes Abschiedsspiel

In der letzten Runde stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die nächste Saison nicht mehr in der 1. Klasse Nordwest-Mitte vertreten sein werden. Der Meister Gablitz trifft in Horn auf die Amateurmannschaft der Waldviertler, die sich kommende Spielzeit in der 2. Landesliga Ost beweisen dürfen.

Nach der Niederlage im Nachtragsspiel gegen Spitz wird der SV Hollenburg um einen positiven Saisonabschluss bemüht sein. Der Gegner ist der USC Lengenfeld.

Zeitgleich trifft der USV Atzenbrugg daheim auf den USC Ruppersthal. Beide Mannschaften konnten im Frühjahr nicht an die Leistung aus dem Herbst anschließen und wollen nun nochmal mit einem Erfolg in die Sommerpause gehen.