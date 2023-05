Finalspiel für Gablitz

Auf eigenem Terrain könnte der SV Gablitz gegen den ersten Verfolger aus Ziersdorf den Sack zu machen. Mit einem Sieg wäre der Tabellenführer nicht mehr einzuholen und würde einem Jahr nach dem Abstieg gleich wieder den Aufstieg schaffen.

Die bereits abgestiegene SG Röschitz/Roggendorf empfängt ebenfalls am Freitag unter Flutlicht den USC Kirchberg. Die Gäste könnten mit einem Sieg den Klassenerhalt fixieren, denn mit 31 Punkten kann die Ginsthofer-Elf nicht mehr von Furth eingeholt werden.

Die dritte Freitagspartie diese Runde steigt zwischen dem SV Zellerndorf und dem SC Mautern. Den Zellerndorfern fehlen aktuell noch zwei Siege auf den Klassenerhalt und gegen Mautern soll der erste Schritt gesetzt werden.

Mit drei Siegen in Folge fehlt dem USC Lengenfeld noch ein Punkt auf den Klassenerhalt. Gegen formstarke Horn Amateure wird dies jedoch eine echte Challenge für die Pernerstorfer-Elf.

Ebenfalls im Abstiegskampf befindet sich der SV Hollenburg. Am Samstag ist die Grabovac-Elf zu Gast in Heldenberg. Beide Teams gehen ausgerastet in die Partie, denn Hollenburg hatte spielfrei und die Partie der Heldenberger wurde zur Halbzeit aufgrund eines Flutlichtausfalls abgebrochen.

Am Sonntag kommt es für den USV Furth zum ersten von drei Finalspielen. In Ruppersthal braucht es für die Göttweiger einen Sieg um weiter an den Klassenerhalt glauben zu dürfen.

Ebenfalls am Sonntag empfängt der Tabellenvierte aus Spitz den Tabellenfünften aus Atzenbrugg. Ein Duell auf Augenhöhe bei dem die Heimstärke der Wachauer zum entscheidenden Faktor werden könnte.

Die nächste Runde

Freitag, 20 Uhr: Gablitz - Ziersdorf, Zellerndorf - Mautern, Röschitz/Roggend. - Kirchb.-W./Altenw.

Samstag, 17 Uhr: Heldenberg - Hollenburg, Lengenfeld - Horn Amateure.

Sonntag, 17 Uhr: Spitz - Atzenbrugg/H., Ruppersthal - Furth.