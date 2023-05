Härtetest beim Debut

Am Dienstag wurde in Mautern einem neuen Trainer das Zepter übergeben. Mit Peter Obritzberger kommt ein Mann, der sich mit dem Thema Abstiegskampf nur zu gut auskennt. In seiner ersten Partie will er gleich einen Schritt in die richtige Richtung machen. Einfach wird dieses Vorhaben jedoch nicht, denn der Gegner lautet Spitz.

Um sich nach hinten hin wenige Gedanken machen zu müssen, wollen die Horn Amateure gegen Röschitz voll anschreiben. Vom ausgerufenem Ziel, den Top fünf, ist man derzeit vier Zähler entfernt.

Am Samstag treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Heldenberg empfängt Atzenbrugg in einer Partie, in der beide etwas wiedergutzumachen haben. Zuletzt gingen noch beide Vereine als Verlierer vom Platz.

Meisterzug abgefahren

Nach drei Niederlagen in Folge hat sich der SV Ziersdorf wohl aus dem Titelkampf verabschiedet. Sechs Punkte Rückstand sind es derzeit auf Gablitz. Gegen Zellerndorf soll zumindest der Druck auf den Tabellenführer aufrecht erhalten und ein Sieg geholt werden.

Abstiegskampf pur

Zu einem Abstiegskracher kommt es am Samstag. Furth und Lengenfeld treffen in einem Sechs-Punkte-Spiel aufeinander indem verlieren verboten ist. „Wir haben von den ersten vier drei geschlagen und jetzt heißt es gegen den direkten Konkurrenten zu gewinnen“, gibt Lengenfeld-Trainer Michael Pernerstorfer die Marschroute vor.

Der SV Hollenburg hat nach dem Sieg zuletzt in Atzenbrugg spät aber doch Konstanz in ihrer Leistung gefunden. In der Vormittagspartie gegen Kirchberg soll dieser kleine Erfolgslauf mit vier ungeschlagenen Partien fortgesetzt werden.

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: SG Röschitz/Roggendorf-K.J. - Horn Amateure (T. Prochazka).

Samstag, 16.30 Uhr: Heldenberg - Atzenbrugg/H. (Wallner), Lengenfeld - Furth (Sulejmanovic), Ziersdorf - Zellerndorf (Seizer).

Sonntag, 11 Uhr: Hollenburg - Kirchberg-Wag./Altenwörth (Kraft); 16.30 Uhr: Spitz - Mautern (R. Weber).