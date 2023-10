Hollenburg will Favoriten ärgern

Daheim trifft der SV Hollenburg auf den SCU Gars. „Wir sind gut drauf und wollen drei Punkte holen. Wir werden sie auf jeden Fall fordern“, gibt Hollenburgs Sektionsleiter Andreas Egelseer die Marschroute vor. Zeitgleichh finden am Sonntag noch drei weitere Partien statt. Der SV Spitz will nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge zurück auf die Siegerstraße. Auf eigenem Rasen fällt es den Wachauern für gewöhnlich leichter. Zu Gast ist der USC Kirchberg. Ihre zwei letzten Partien konnte der SV Heldenberg und der SC Getzersdorf beide gewinnen. Am Sonntag stehen sich die formstarken Teams gegenüber und es ist ein spannendes Spiel zu erwarten. Ebenfalls steigt ein Derby zwischen Ruppersthal und Ziersdorf. Nach der deutlichen 1:4 Niederlage gegen Burgschleinitz werden vor allem die Ruppersthaler motiviert in die Partie gehen.

Bezirksderby am Samstag

Die einzige Samstagspartie bestreiten der USC Lengenfeld und der SC Mautern. Aus den beiden Begegnungen der Vorsaison konnten die Lengenfelder vier Punkte ergattern. Die Vorzeichen stehen also nicht schlecht. Allerdings befinden sich die Römerstädter in bestechend guter Form was für eine spannende Partie spricht. „Wir werden im Deby alles reinwerfen und müssen punkten um nicht den Anschluss zu verlieren“, weiß auch Lengenfelds Sportlicher Leiter Lukas Brunner.

Am Freitag treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der SV Zellerndorf empfängt den USV Atzenbrugg. Die Zellerndorfer sind nun schon seit zwei Runden ohne Sieg und wollen vor heimischen Publikum wieder voll anschreiben.

Zeitgleich versucht der SC Traismauer beim Debut von Trainer Manuel Zeilhofer den ersten Saisonsieg einzufahren. Zu Gast ist der Aufsteiger au Burgschleinitz.