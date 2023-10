Nächstes Sechs-Punkte-Spiel

Voller Zuversicht blickt der Sportliche Leiter Lengenfelds, Lukas Brunner, der Begegnung mit Kirchberg entgegen: „Ich sehe seitdem Andreu und ich übernommen haben eine Steigerung, uns fehlt zur Zeit das Spielglück. Ich bin guter Dinge dass sich die Mannschaft jetzt mal belohnt und es wird Zeit, dass wir wieder mal voll anschreiben.“ Anpfiff ist am Samstag um 15:30 in Lengenfeld.

Absteiger empfängt Aufsteiger

Drei Freitagspartien werden kommende Runde stattfinden. Der SCU Gars empfängt nach seiner zweiten Saisonniederlage Atzenbrugg und will zurück auf die Siegerstraße. Ein Derby unter Flutlicht steigt zwischen dem Absteiger aus Traismauer und dem Aufsteiger aus Getzersdorf. Vor vielen Zuschauern werden sich die beiden Teams einen spannenden Fight liefern, wobei die Form für den Aufsteiger spricht. Dritter gegen Vierter heißt es in der Begegnung zwischen Zellerndorf und Ziersdorf. Nachdem die Ziersdorfer vergangene Runde den Leader von der Tabellenspitze stoßen konnten, wird die Aichinger-Elf mit Rückenwind in dieses Top-Duell gehen.

Zum Duell zweier Tabellennachbarn kommt es am Samstag, wenn der SV Heldenberg den SV Spitz empfängt. Neo-Coach Genadi Petrov konnte mit seinen Wachauern sein Auftaktspiel gewinnen und will nun auch seine erste Auswärtspartie erfolgreich absolvieren.

Der SV Hollenburg rutschte nach einem sensationellen Saisonstart ins Tabellenmittelfeld zurück. Kommende Runde empfängt die Hoppi-Elf die SG aus Burgschleinitz/Straning und will dort den Anschluss ans vordere Drittel behalten.

In der einzigen Sonntagspartie empfängt der USC Ruppersthal den Tabellenführer aus Mautern. Von der Tabellensituation will Mautern-Trainer Peter Obritzberger allerdings nichts wissen: „Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen auf dieser Welle weiterschwimmen.“