Negativserie soll reißen

Am Freitag empfängt der SC Mautern, für den es nach der deutlichen Niederlage letzte Runde etwas gutzumachen gilt, den USV Atzenbrugg. Ebenso will der SV Heldenberg am Freitag in Zellerndorf in einem Hollabrunner Bezirksderby die ersten Punkte diese Saison einfahren.

Duell der Aufsteiger

Zum Duell der Aufsteiger kommt es am Samstag. Der SC Getzersdorf ist deutlich besser in die Saison gestartet und konnte beide Spiele gewinnen. In die andere Richtung lief es für Burgschleinitz, die nach zwei Niederlagen am vorletzten Tabellenplatz stehen.

Überraschend schlecht startete auch der USC Ruppersthal in die neue Spielzeit und will nun gegen Absteiger Traismauer die ersten Punkte einfahren.

Tabellenführer voll gefordert

Komplett überzeugen konnte bisher der Absteiger aus Gars. Um die ungeschlagene Serie fortzusetzen wird es gegen die starken Spitzer einen Kraftakt brauchen.

Am Sonntag empfängt der SV Ziersdorf den USC Kirchberg. Die Gäste werden mit ordentlich Selbstvertrauen anreisen, denn sie konnten sich vergangene Runde mit 4:0 gegen Burgschleinitz warm schießen.

Die letzte Partie bestreitet der SV Hollenburg, welcher den besten Saisonstart seit 5 Jahren erwischt, und der USC Lengenfeld. Für Hollenburgs Sektionsleider beginnt jedoch jedes Spiel bei 0:0 und er ist der Meinung, „dass wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, das Spiel auch gewinnen werden.“