Samstag ist Abstiegskampf

Furth musste vergangene Runde einen harten Rückschlag einstecken. Gegen Lengenfeld gingen wichtige drei Punkte an die direkte Konkurrenz. Zeit zum Trauern haben die Göttweiger kaum. Am Samstag empfängt die Bakal-Elf den Tabellennachbarn aus Zellerndorf und könnte mit einem Sieg vorbeiziehen. Mautern konnte vergangene Runde einen wichtigen Punkt in Spitz einfahren und wird auch gegen Lengenfeld bemüht sein zu punkten. Aktuell beträgt der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz sieben Punkte.

Die einzige Freitagspartie dieser Runde bestreitet der USC Kichberg gegen den SV Heldenberg. Aufgrund einer schwachen Rückrunde müssen auch die Kirchberger ein Auge nach Unten werfen. Ihr Polster beträgt zur Zeit sechs Punkte mit einem Spiel weniger.

Apropos schwache Rückrunde: Der USV Atzenbrugg konnte in bisher acht Partien nur sieben Punkte holen und ist somit seinen Erwartungen hinten nach. Gegen Röschitz will der USV mit Neo-Coach Wilhelm Schmircher zurück in die Erfolgsspur.

Die Horn Amatuere haben einen echten Gradmesser vor sich. Zu Gast ist der SV Spitz. Die letzten zwei Spiele der Horner mit einer übergreifenden Tordifferenz von 9:1 sprechen für die aktuelle Form der Vladisavljevic-Elf.

Letzten Hoffnungen

Ob der SV Ziersdorf im Titelrennen noch ein Wörtchen mitreden kann wird sich am Sonntag gegen Ruppersthal zeigen. Die spielfreien Gablitzer haben aktuell einen Vorsprung von fünf Punkten, und das mit einem Spiel weniger.

Die nächste Runde

Freitag, 20 Uhr: Kirchberg/Altenwörth - Heldenberg.

Samstag, 17 Uhr: Furth - Zellerndorf, Mautern - Lengenfeld, Horn Amateure - Spitz.

Sonntag, 17 Uhr: Atzenbrugg/H. - Röschitz/Roggend., Ziersdorf - Ruppersthal.