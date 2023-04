Schlüsselspiel im Abstiegskampf

Werbung

Bei der Niederlage zuletzt in Spitz schonte Zellerndorf Coach Rene Wammerl sogar einige Spieler, um für den Abstiegskracher gegen Lengenfeld einmal vollständig auflaufen zu können. Nach einem überraschenden Sieg gegen Spitz und einem spielfreien Wochenende wird die Pernerstorfer brennheiß in das „sechs Punkte Spiel“ gegen Zellerndorf gehen. Abstiegskampf heißt es auch für die SG Röschitz welche diese Woche zu Gast in Gablitz ist. Ähnlich schwer wie in der Vorwoche gegen Ruppersthal wird es der Tabellenvierzehnte auch gegen Gablitz haben. Ein weiteres Aufeinandertreffen zwischen zwei Tabellennachbarn findet am Samstag zwischen Mautern und Atzenbrugg statt. Das Hinspiel im Herbst endete mit 3:0 für die Atzenbrugger. Mit einer Revanche Mauterns könnten die Römerstädter an der Bradaric-Elf vorbeiziehen.

Den Schwung mitnehmen

Die letzten zwei Spiele brachten Furth vier wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ein Unentschieden und das erste Spiel „zu Null“ schaffte die Bakal-Elf gegen Atzenbrugg. Diesen Aufschwung gilt es nun in die Heimpartie gegen Kirchberg mitzunehmen, um erneut zu punkten. Dasselbe gilt für den aktuellen Tabellenführer. Der SV Ziersdorf blieb in den ersten vier Partien der Rückrunde ungeschlagen und gab nur zwei Punkte ab. Mit Hollenburg wartet für Ziersdorf-Coach Martin Aichinger „ein unangenehmer Gegner, weil man nie weiß welche Leistung sie abrufen.“

Die einzige Sonntagspartie steigt zwischen Ruppersthal und Spitz. „Es wartet ein guter Gegner. Es wird eine Partie auf Augenhöhe, in der sich das Team mit der besseren Tagesform durchsetzen wird“, schildert Spitz Trainer Roland Dallinger. Im Titelkampf geht es jetzt vor allem darum, die direkten Duelle zu gewinnen „und dann werden wir schauen, was am Ende rauskommt.“

Die nächste Runde

Freitag 20:00 Uhr:Zellerndorf - Lengenfeld (Bayrakli) Gablitz - SG Röschitz / Roggendorf-K.J. (Krzalic) Samstag 16:30 Uhr:Mautern - Atzenbrugg / H. (Becker) Furth - Kirchberg-Wag. / Altenwörth (Mann) Ziersdorf - Hollenburg (Sungur) Sonntag 16:30 Uhr:Ruppersthal - Spitz (Glassl)