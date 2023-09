Spitzenspiel der Überraschungsteams

Für beide Mannschaften läuft die Saison bis jetzt besser, als im Vorfeld erwartet. Nun stehen sich die zwei Kremser Bezirksvereine kommende Runde gegenüber und wollen ihren Lauf natürlich fortsetzen. Anpfiff ist am Samstag um 16:00 Uhr in Mautern.

Die einzige Freitagspartie dieser Runde steigt in Kirchberg. Dort empfängt der USC den Tabellenletzten aus Traismauer.

Punktegleich gehen die Mannschaften aus Getzersdorf und Ruppersthal in ihre Begegnung am Samstag. Die Ruppersthaler sind nun seit fünf Runden ungeschlagen und wollen diese Serie auch beim starken Aufsteiger fortsetzen.

Der SV Zellerndorf ist nach zwei Niederlagen in Folge in der Tabelle etwas abgerutscht. Gegen Burgschleinitz will die Wammerl-Elf zurück auf die Siegerstraße und den Anschluss an die vorderen Ränge nicht verlieren.

Neues altes Gesicht

Der SV Spitz trennte sich diese Woche von Trainer Roland Dallinger. Übernommen hat mit Genadi Petrov ein alter Bekannter, der diese Runde gegen Lengenfeld die Wende schaffen will.

Zum Duell zweier Tabellennachbarn kommt es am Sonntagnachmittag. Der USV Atzenbrugg empfängt den SV Heldenberg.

Für den Tabellenführer aus Gars geht es diese Runde nach Ziersdorf. Dort wartet ein Gegner, der aktuell noch unter seinen Erwartungen spielt und daheim mehr als motiviert sein wird.