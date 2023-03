Underdogs wollen Top-Teams ärgern

„Ich habe immer gesagt, dass wir uns nach oben orientieren können, wenn wir aus den ersten drei Runden sieben Punkte holen. Jetzt wollen wie gegen Gablitz zeigen, dass wir auch die Top-Teams ärgern können“, meint Heldenbergs Neo-Coach Herbert Humer. Mit neuem Selbstvertrauen geht’s allerdings für Gablitz am Samstag nach Heldenberg. Das 5:2 gegen Hollenburg nach der Beurlaubung von Robert Zeleznik war der erste Frühjahrssieg – und zugleich ein Top-Einstand für den vom „Co“ zum Interimstrainer aufgerückten Florian Lang. Im Herbst trennten sich Gablitz und Heldenberg übrigens mit einem 1:1-Remis.

Für Zellerndorf war das vergangene Wochenende eher zum Vergessen: Zu Hause gegen Röschitz gab es nur ein 2:2 und die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt punktete voll. „Jetzt ist wieder alles enger zusammengerückt, wir sollten gegen Spitz unbedingt punkten“, weiß Obmann Ferdinand Riedl. Auch die Spitzer wollen nach der bitteren Niederlage gegen Lengenfeld wieder zurück auf die Siegerstraße.

Verfolger sind gefordert

Gegen Ziersdorf wird es eine Überraschung brauchen, wenn die Kirchberger punkten und vorne dabei bleiben wollen. Dass man dazu aber in der Lage ist, hat man bereits vorletzte Runde mit dem 1:0 gegen Gablitz gezeigt. Frisch müssten die Gastgeber sein, denn letzte Woche war man spielfrei. Tabellenführer Ziersdorf will bei den spielstarken Kirchbergern zum achten Mal in Folge ungeschlagen bleiben. Wenn man der Statistik Glauben schenken darf, schaut es auch gut aus: aus den letzten fünf Spielen gab es vier Siege und ein Unentschieden.

Im Heimspiel gegen Furth wird Atzenbrugg/H. endlich einen Sieg brauchen, um im Titelrennen nicht komplett abzureißen. Die Göttweiger kommen nach dem Sieg gegen die Horn Amateure mit ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck und wollen den Schwung auch in die schwere Aufgabe gegen Atzenbrugg mitnehmen.

Schwere Aufgaben im Abstiegskampf

Seit Mitte August wartet Gebietsliga-Absteiger Röschitz/Roggendorf bereits auf einen Sieg – mit der Konsequenz, dass der Verein erneut nun auch in der 1. Klasse in der Abstiegszone steht. Freitagabend war aber alles angerichtet, dass diese unsägliche Serie endlich reißt. Ausgerechnet im Lokalderby in Zellerndorf führte die SG mit 2:0, ehe es am Ende aber wieder doch nicht klappte. Wenigstens wurde mit dem 2:2 noch ein Zähler mitgenommen. „Ein Punkt ist besser, als keiner“, sagt Trainer Manfred Mutz. Die Aufgaben zum Gewinnen müssen werden aber nicht leichter: Am Freitag kommt der Tabellenzweite Ruppersthal. Mutz hat den Gegner beobachtet und gibt sich locker: „Wir müssen uns nicht fürchten. Ich weiß, wie Ruppersthal spielen wird und habe schon eine Idee dafür.“Gegen Heldenberg hat sich Ruppersthal stark verbessert gezeigt, es hat aber nur für einen Punkt gereicht. Wenn es nach der Papierform geht, müssen gegen Röschitz/Roggendorf drei Punkte auf dem Plan stehen. Die Horn Amateure gingen mit dem Ziel in die Rückrunde, noch in die Top-5 zu kommen. Nach dem 1:2 in Furth, der zweiten Niederlage im zweiten Spiel, nähern sie sich aber der Abstiegszone. Jetzt wartet das Heimspiel gegen den Tabellenfünften Mautern – Punkte sind angesagt, ehe es endgültig in der Tabelle nach unten geht. Nach dem spielfreien Wochenende werden die Römerstädter ausgeruht und motiviert in die Partie gehen.

Die nächste Runde

Freitag 20:00 Uhr: SG Röschitz/Roggendorf-K.J. - Ruppersthal (Tembel)

Samstag 16:30 Uhr: Horn Amateure - Mautern (Yalcin), Heldenberg - Gablitz (Sulejmanovic), Kirchberg-Wagram/Altenwörth - Ziersdorf (Kaiblinger), Atzenbrugg - Furth (Kraft)

Sonntag 16:30 Uhr: Spitz - Zellerndorf (Steiberger)