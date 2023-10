Ruppersthal dominierte Mautern

Ruppersthal startete gut in die Partie, Mautern wirkte etwas zögerlich und die Gastgeber übernahmen rasch das Kommando. Die Gäste kamen in der Offensive kaum zum Zug, hatten in der ersten Halbzeit keine zählbaren Chancen, während Ruppersthal mehrfach bei Halbchancen gefährlich wurde. In der 31. Minute gelang den Hauhserren dann die verdiente Führung. Matthias Tschany legte sich den Ball zurecht und versenkte einen Freistoß direkt im kurzen Kreuzeck. Das war es schon im ersten Durchgang mit den hochkarätigen Möglichkeiten und so ging es bei 1:0 in die Pause.

Kurze Schrecksekunde

Nach Wiederbeginn hatte Mautern die Topchance auf den Ausgleich. Einen Freistoß konnte Ruppersthal-Schlussmann Alexander Nimmervoll zwar entschärfen, die Gäste kamen aus kürzester Distanz aber noch zu einem gefährlichen Nachschuss, der jedoch über das Tor ging. Ruppersthal ließ sich jetzt etwas zurückfallen, ging es ruhiger an. Mautern wurde offensiver aber nicht gefährlicher und die Gastgeber nutzten die jetzt frei gewordenen Räume zum 2:0. Schneider löste sich nach einer Flanke im Strafraum, ließ den Schlussmann der Gäste aussteigen und schob den Ball zum Endstand ins Tor.

“Man hat gesehen, dass es an der Spitze sehr eng zugeht, aber wir haben das Spiel kontrolliert und verdient gewonnen. Nach den zwei Niederlagen zum Start sind wir seit sieben Wochen ungeschlagen. Darauf können wir durchaus stolz sein”, so Josef Lukas, sportlicher Leiter des USC Ruppersthal.

Statistik:

Ruppersthal - Mautern 2:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (31., Freistoß) Tschany, 2:0 (77.) Schneider.

Gelbe Karten: Matzku (84. Foul), Ilazi (68. Unsportlichkeit), Eggenfellner (81. Foul), Selimi (25. Unsportlichkeit); Schütz (36. Unsportlichkeit).

Ruppersthal: Nimmervoll; Schneider, Schuster, Tschany, Ilazi (81. Matzku), Selimi (90+2. Obenaus), Eggenfellner (81. Schmutz), Svarc, Haslinger, Kovacik, Rameti (88. Kaim).

Mautern: Rekirsch; Leutgeb, Lackner, Tutashvili, Sagmüllner (82. Wögrath), Dittrich, Schütz (HZ. Exner), Stamminger (74. Paurevic), Mayr, Mair, Ettenauer.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Wind.