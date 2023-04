Ruppersthal rettet einen Punkt gegen Spitz

Werbung

Ruppersthal - Spitz 3:3 (1:3). Ruppersthal fand schnell und gut in die Partie und setzte mit dem 1:0 durch Nico Schneider in der 13. Minute auch das erste Ausrufezeichen. Danach wurden die Gastgeber aber von Minute zu Minute schwächer und mussten zusehen, wie Spitz die Kontrolle übernahm. Zählbare Chancen fanden die Gäste bis zur 34. Minute zwar keine vor, da gelang mit dem ersten Abschluss aber gleich der Ausgleich. Ivan Cermak wurde sträflich allein gelassen und versenkte den Ball im langen Eck. „Einen Spieler seiner Klasse darf man nicht so alleine lassen“, urteilte Ruppersthal-Coach Patrick Fasching.

Vor der Pause sollte es aber noch dicker kommen. Spitz lieferte einen Doppelschlag. Denk war nach einem Corner per Kopf erfolgreich (42.) und danach überlupfte Ivan Cermak den zu weit aus dem Tor gerückten Alexander Nimmervoll.

Ruppersthal erzwang den Ausgleich

Nach der Pause stellte Ruppersthal auf ein 4-1-3-2 um, das wesentlich besser griff. Gleich in der 50. Minute glich Hofer nach Hereingabe von Tschany aus. Die Gastgeber übernahmen jetzt wieder mehr die Kontrolle über die Begegnung, wirkten aber dennoch nicht sattelfest. Abspiel- und Stellungsfehler ließen die Hausherren nie so richtig gefährlich werden, während Spitz einmal im Konter fast auf 2:4 stellte. Nimmervoll konnte sich aber auszeichnen, parierte einen Schuss aus kurzer Distanz.

Ruppersthal arbeitete weiter mit viel Energie, war um den Ausgleich bemüht, blieb aber schlichtweg ungefährlich, bis Nico Schneider in der 82. Minute aus 16 Metern scharf abzog, Gästekeeper Thomas Kucera ließ den Ball nur abprallen und das Spielgerät fiel Branislav Hulak vor die Füße. 3:3!

Auch die Schlussminuten hatten dann noch Action parat. In der 88. Minute lag ein Elfmeter in der Luft, als Hofer im Strafraum der Gäste unsanft von den Beinen geholt wurde. Zumindest für Ruppersthal-Coach Fasching ein klarer Elfmeter: „Er ist von hinten niedergeräumt worden. Ich verstehe nicht wie man den nicht geben kann.“ Statt dem Elfmeter gab es später dann aber sogar noch einen Ausschluss. Haslinger musste in der 92. Minute das Feld verlassen, nachdem er einen Vorstoß der Gäste am Flügel stoppte.

Patrick Fasching, Trainer USC Ruppersthal: „Ich kann über den Punkt nicht wirklich froh sein, weil unsere Leistung einfach nicht so war, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir haben zwar gekämpft, da kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen, aber wir waren einfach nicht zwingend.“

Statistik:

Ruppersthal - Spitz 3:3 (1:3)

Torfolge: 1:0 (13.) Schneider, 1:1 (34.) Cermak, 1:2 (42.) Denk, 1:3 (44.) Cermak, 2:3 (50.) Hofer, 3:3 (82.) Hulak

Karten: Haslinger (73., Gelbe Karte Foul), Hofer (36., Gelbe Karte Kritik), Mattes (83., Gelbe Karte Kritik), Rameti (23., Gelbe Karte Foul), Svarc (68., Gelbe Karte Foul), Haslinger (90+2., Gelb/Rote Karte Unsportl.)Donabaum (55., Gelbe Karte Foul), Söllner (60., Gelbe Karte Foul), Leberzipf (70., Gelbe Karte Unsportl.)

Ruppersthal: Nimmervoll, Ilazi, Schmutz (80. Eggenfellner), Schneider, Hulak, Haslinger, Schuster (89. Obenaus), Kovacik, Wimmer (HZ. Tschany), Rameti (HZ. Svarc), Hofer

Spitz: Svoboda, Oberwimmer, Kucera, Cermak (HZ. Rozman), Rester, Donabaum, Fertl, Donabaum, Söllner (65. Bruckner), Leberzipf, Denk

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Harald Glassl