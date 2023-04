Ruppersthal zurück auf der Siegerstraße

Werbung

Ruppersthal - Zellerndorf 3:1. Das Spiel ging gleich mit einem Schreckmoment für die Gastgeber los. In der ersten Minute wurde Chereda nach einem Corner zu viel Platz gelassen und dieser versenkte das Leder mit einem platzierten Kopfball zum 0:1. Der Schock war nach kurzer Zeit überwunden und Ruppersthal begann das Kommando zu übernehmen. Mit hohen Bällen wurde das Mittelfeld überbrückt und der Gegner dann eingeschnürt. Nur wirklich zählbare Chancen waren, trotz der Feldüberlegenheit, Mangelware. Wenige Minuten vor der Pause war es dann Nico Schneider, der mit einem satten Schuss aus 16 Metern für den Ausgleich sorgte.

Ähnliches Bild auch in zweiter Halbzeit

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Ruppersthal war zwar das bessere Team, hochkarätige Chancen schauten aber kaum heraus. Zellerndorf stand tief und machte die Räume erfolgreich eng, doch in der 54. Minute erzielte Andre Hofer dann das etwas kuriose 2:1. Ein Verteidiger der Gäste wollte einen hohen Ball ungefähr 25 Meter vor dem eigenen Tor klären, traf den Ball aber nicht richtig. Das Spielgerät flog mit viel Drall in Richtung des eigenen Tors, der Torhüter verschätzte sich, Hofer zeigte seinen Torriecher und schlenzte den Ball mit einer technischen Glanztag mit dem linken Fuß aus der Luft ins lange Eck. In der 70. Minute sorgte Schneider dann für die Entscheidung. Er schnappte sich den Ball in der Spielfeldmitte, zog aufs Tor der Gäste zu und wurde nicht richtig attackiert. Im Strafraum angekommen platzierte er das Spielgerät zum 3:1 im langen Eck.

Ruppersthal-Coach Patrick Fasching: „Das war schon ein anderer Auftritt als letzte Woche. Am Beginn waren wir etwas verunsichert und wir haben uns wenige gute Möglichkeiten erspielt, am Ende haben wir uns die drei Punkte aber sicher verdient.

Zellerndorf-Obmann Ferdinand Riedl: „Wir haben zu viele Eigenfehler gemacht, deswegen hat es nicht gereicht. Nach der frühen Führung hätten wie aber mit mehr gerechnet.“

Statistik:

Ruppersthal - Zellerndorf 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (1.) Chereda, 1:1 (41.) Schneider, 2:1 (54.) Hofer, 3:1 (70.) Schneider

Karten: Schuster (39., Gelbe Karte Foul), Schmutz (12., Gelbe Karte Unsportl.), Ilazi (29., Gelbe Karte Foul), Schmutz (85., Gelb/Rote Karte Unsportl.)Hauer (27., Gelbe Karte Foul), Reithofer (35., Gelbe Karte Unsportl.), Chereda (65., Gelbe Karte Kritik), Rain (65., Gelbe Karte Foul), Bussek (90+2., Gelbe Karte Unsportl.)

Ruppersthal: Eggenfellner, Nimmervoll, Tschany, Rameti, Schuster (80. Kaim), Schneider Nico (89. Korneisel), Ilazi (90+1. Obenaus), Haslinger, Hofer, Schmutz, Kovacik

Zellerndorf: Bussek, Arthold, Prechtl Franz, Chereda, Schrammel, Reilinger, Neumeister, Reithofer (62. Prechtl), Rain, Senkyrik (82. Schneider), Hauer

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Kürsat Sungur