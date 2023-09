Haslinger hat's drauf

Mit „Haslinger-Power“ zu drei Punkten im Aufsteigerduell! „Er ist eben ein Unterschiedsspieler“, streut Getzersdorf-Coach Harry Hummel seinem Stürmer Marcel Haslinger Blumen. Kein Wunder – der Goalgetter schoss sein Team mit einem Hattrick zum 4:1-Auswärtssieg bei Burgschleinitz/Straning. Und damit an die Tabellenspitze. Dabei hatte der Aufsteiger zu Beginn doch Probleme. Mit dem kleinen Platz und auch mit den Hausherren. Doch dann kam Haslinger. Zuerst traf er per Freistoß. Und nachdem man nach dem Wechsel den Anschlusstreffer kassiert hatte, machte er mit zwei weiteren Treffern den Deckel drauf. „Die Burschen wollten den Sieg unbedingt – das imponiert mir“, so Hummel, der die Tabellenführung natürlich genießt, sie aber nicht überbewertet: „Eine Momentaufnahme!“ Die man sich aber durchaus erarbeitet hat. Jetzt geht“s gegen Ziersdorf und dann gegen Gars. „Zwei Teams, die den Titel als Ziel ausgegeben haben – für uns durchaus angenehme Aufgaben. Denn nach dem tollen Start können wir jetzt ganz ohne Druck in die Spiele gehen. Ich freue mich drauf.“Iwamatsu düst zurück

in die HeimatWeniger Freude hat derzeit Muamer Dedic mit seinen Traismaurern. Die laufen weiter dem ersten Erfolg nach. Auch aus Ruppersthal fuhr man mit leeren Händen nach Hause. „Und das verdient“, so der Traismauer-Coach, „wir waren mit einer Rumpftruppe – es hat praktisch die ganze Abwehr gefehlt, leider zu harmlos, um etwas mitnehmen zu können. Unser Elfmetreffer war ja der einzige Schuss auf das gegnerische Tor.“

Jetzt hofft Dedic natürlich, dass sich die personelle Situation beim SC langsam aber sicher bessert. Wobei – in Zukunft wird er auch auf Mamoru Iwamatsu verzichten müssen. Den Japaner, der im vergangenen Sommer zu den Traismaurern gewechselt war, zieht es zurück in seine Heimat.