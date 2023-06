Keine Angst vor Abstiegskampf

Der SC Mautern befindet sich aktuell mitten im Umbruch. Ein neuer Trainer soll kommen, gleichzeitig müssen die Römerstädter auch die Abgänge einiger wichtiger Stützen kompensieren. Hans Gerbeth (USC Kirchberg), Christoph Wimberger (SV Rehberg), Sebastian Polland (USV Furth) und Ralph Baldrian (Karrierepause) werden den Verein verlassen.

Vor allem die ersteren drei waren verlässliche Leistungsträger für Mautern. Von einem möglichen Abstiegskampf will Sportlicher Leiter Mathias Lechner jedoch nichts hören: „Wir machen uns über einen Abstiegskampf absolut keine Gedanken. Die Mannschaft hat sehr viel Qualität und Potenzial. Wir wollen auf jeden Fall einen Platz in der oberen Tabellenhälfte erreichen.“

Um diese Vorstellung in die Tat umzusetzen, darf der SC Mautern jedoch nicht an die Rückrunde anschließen. Denn in der Frühjahrstabelle belegten die Römerstädter nur den vorletzten Platz. „Wir konnten die Abgänge gut kompensieren und auf der einen oder anderen Position sogar an Qualität dazugewinnen“, meint Lechner. Neben den Transfers von Patrick Mayr (SV Purgstall), Rene Macourek (USC Fels) und Walter Rekirsch (KSC II) soll die Verpflichtung eines neuen Stürmers vor der Tür stehen. Auf die Frage, ob der SC Mautern mit Genadi Petrov als Cheftrainer in die Vorbereitung gehen wird, konnte Lechner keine Antwort geben.