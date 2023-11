Rätselraten um Zukunft von Mautern-Goalgetter

Vor einigen Wochen taten sich einige Fragen rund um Mauterns Nodari Tutashvili auf. Der gebürtige Georgier soll bis zuletzt auf die Genehmigung seines Visums gewartet haben und war gleichzeitig auf der Suche nach einer Arbeit, was laut Trainer Peter Obritzberger ein wichtiger Teil seiner Aufenthaltsgenehmigung sei.

Nun verpasste Tutashvili die letzten beiden Partien. Die offizielle Begründung des Vereins vor etwa zwei Wochen: „Nodari hat sehr viel um die Ohren und lässt die Spiele aufgrund der hohen psychischen Belastung aus.“

Wie kürzlich bekannt geworden war, soll Ende Oktober die Finanzpolizei bei einem Training in Mautern aufgetaucht sein und Gespräche mit Tutashvili geführt haben. Was aus diesem Besuch resultierte, behielt der Verein für sich. Auch im Finanzministerium ließ man sich nicht in die Karten blicken: „Auf konkrete Ermittlungen und Kontrollen der Finanzpolizei sowie deren Ergebnisse kann auf Grund der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht leider nicht eingegangen werden“, hieß es auf Anfrage.

Ob Tutashvili eine Zukunft in Mautern hat, beantworteten weder die Vereinsverantwortlichen noch der Spieler selbst. Nach mehrfacher Bitte um Stellungnahme bekam die NÖN zumindest folgende Botschaft übermittelt: „Tuta war erneut aus privaten Gründen nicht im Kader. Es gibt Seitens des SC Mautern kein Statement in dieser Thematik. Es ist und bleibt ein privates Thema von Nodari und solche Angelegenheiten haben nichts mit dem Sportlichen zu tun. Daher wird es auch in Zukunft von der Vereinsseite kein Statement geben.“

Dem Vernehmen nach befindet sich Tutashvili bereits wieder in seiner Heimat Georgien, weil ein drei Monate gültiges Touristenvisum abgelaufen war. Der 20-Jährige dürfte aber eine Rückkehr nach Österreich spätestens im kommenden Jahr anstreben.

Sportlich schadete Mautern Tutashvilis Fehlen nicht. Mit einem deutlichen 6:0-Derbysieg gegen Spitz belohnte sich die Obritzberger-Elf für einen sensationellen Herbst. „Über 90 Minuten war das eine mannschaftliche Top-Leistung, wir haben eines unserer besten Spiele abgeliefert“, erzählt der Sportliche Leiter Matthias Lechner. Mit 28 Punkten stand Mautern zumindest bis Dienstagabend (nach Redaktionsschluss), als Gars im Nachtrag bei Schlusslicht Traismauer gastierte, sogar an der Tabellenspitze.