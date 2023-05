Trainerwechsel beim SC Mautern

Am Dienstagnachmittag fand eine Sitzung zwischen Daniel Bayer und der Sportlichen Führung statt. Da für beide Seiten am Ende der Saison auch die Entscheidung angestanden wäre, in welche Richtung es auf der Position des Trainers weitergeht, wurde letztendlich entschieden, nichts dem Zufall zu überlassen und einem Nachfolger mehr als nur die Zeit einer Vorbereitung zu geben, um sich ein Bild von der Mannschaft machen zu können.

„Ich übergebe, wie bereits oft erwähnt, eine absolut geile Truppe, die lernwillig und wissbegierig ist, der aber momentan das Quäntchen Glück fehlt. Ich wurde noch nie von einem Verein so gut behandelt wie beim SC Mautern. Ich behalte viele tolle Momente und Menschen in Erinnerung.“, sagt Ex-Trainer Bayer.

Der Sportliche Leiter Mathias Lechner begründet die Entscheidung, sich von Bayer zu trennen so: „Zuallererst möchte ich mich bei Daniel für seine tolle Arbeit bedanken. Durch die ernüchternden Ergebnisse im Frühjahr haben wir uns dann gestern bei einem gemeinsamen Gespräch mit ihm dazu entschieden, dass wir für die verbleibenden fünf Runden einen Impuls in der Mannschaft benötigen. Diese Aufgabe wollen wir einem neuen Coach übergeben.“

Der neue Mann an der Seitenlinie ist Peter Obritzberger, der bis März den SV Sieghartskirchen (Gebietsliga Nord/Nordwest) trainierte. Der 54-Jährige wird am Donnerstag sein erstes Training leiten und blickt mit Vorfreude auf die kommenden Wochen: „Ich freue mich auf die Aufgabe. Es gilt jetzt, so schnell wie möglich die Mannschaft kennenzulernen und den Klassenerhalt zu fixieren.“

