Visum steht aus: Mautern bangt um Tutashvili

Nach seiner Zeit in Melk ist Mautern für Nodari Tutashvili der zweite Verein in Österreich. In seinen vier Monaten bei den Römerstädtern erzielte der Mittelstürmer in sieben Pflichtspielen fünf Treffer. Eine Quote, die wohl mitverantwortlich für die starke Saison ist, die die Römerstädter bis jetzt abliefern. Auch der Georgier selbst findet nur positive Worte für seine bisherige Zeit in Mautern: „In den vier Monaten konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln. Mau-tern ist mein zweiter Verein in Österreich und ich genieße die Zeit hier sehr.“

Doch diese könnte früher zu Ende gehen als erwartet. Das allerdings gegen den Wunsch des 20-Jährigen und des Vereins. Der Grund für einen möglichen Abgangs ist das fehlende Visum des Nicht-EU-Bürgers. Der Sportliche Leiter Mathias Lechner hat die Gerüchte über eine drohende Abschiebung ebenfalls bereits gehört, stellt aber klar: „Es handelt sich hierbei um Unwahrheiten, das ist nur ein falsches Gerücht.“ „Ich hoffe, dass es keine Probleme geben wird“Was allerdings der Wahrheit entspricht, ist, dass der Georgier derzeit noch auf die Genehmigung seines Visum-Antrages wartet. Währenddessen kann der 20-Jährige allerdings problemlos weiterhin für den SC Mautern auf Torejagd gehen. Wie es in den kommenden Wochen weitergeht, kann Tutashvili noch nicht sagen: „Aktuell weiß ich noch nichts Genaueres. Aber ich hoffe, dass es keine Probleme geben wird.“

Nach seiner Zeit in Melk, in der Tutashvili nur in der Reserve zum Zug kam, machte er im Sommer einen Schritt zurück und konnte sich nun im Kampfmannschaftsbereich etablieren. Bei den Römerstädtern zählt er mit seinem Sturmpartner Florian Ettenauer zu den Torgaranten und verstärkt die Offensive seit dem Sommer enorm. Dennoch hat der Stürmer noch nicht genug. Er hat sich in Österreich hohe Ziele gesetzt. „Ich bin hier in Österreich, um Fußball zu spielen und mich sportlich weiterzuentwickeln, mache das also mehr oder weniger beruflich. Ich will in der Bundesliga spielen und weiß, dass ich alles für meine Ziele geben und diese auch erreichen werde“, erzählt Tutashvili. Mit dieser Einstellung ist dem ambitionierten Jungkicker zu wünschen, dass ihm das Visum keinen Strich durch die Rechnung macht. Klarheit für ihn und seinen Verein wird es wohl erst in den kommenden Wochen geben.