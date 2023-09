Gars weiter mit einer weißen Weste

Absteiger Gars scheint den Turnaround geschafft zu haben. Nach dem Abstieg aus der Gebietsliga sind die Kamptaler in der 1. Klasse wieder voll auf Kurs. Mit dem 2:0-Erfolg bei Kirchberg/Altenwörth holten sie den dritten Sieg im dritten Spiel.

„Von den Ergebnissen her bin ich natürlich zufrieden – vom Spielerischen noch nicht ganz“, sagt Trainer Hannes Tscheppen. Im Sommer gab's einige Abgänge, die mit routinierten Spielern kompensiert wurden. „Sonst haben wir nur junge Spieler im Kader“, sagt Tscheppen. Ein Umbau brauche natürlich auch Zeit. „Positiv ist, dass wir in Kirchberg nur eine einzige richtige Torchance für den Gegner zugelassen haben. Andererseits hätten wir mehr Angriffe besser fertigspielen müssen“, analysiert Tscheppen. Kirchberg/Altenwörth zählt er zu den stärkeren Teams der Klasse – von daher zähle der Sieg viel.

Vollgas für 45 Minuten

In dieser Woche geht's für die Garser mit einem Doppelpack weiter. Am Mittwoch (20 Uhr) wartet zuhause der Nachtrag gegen Spitz. Hier stehen die Zeichen für den vierten Garser Sieg gut. Denn das Spiel, das zuletzt aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden musste, wird ab Minute 46 beim Spielstand von 3:1 für Gars angepfiffen. Auf ein Ergebnis halten und verwalten möchte sich der Coach aber nicht einlassen. „Wir gehen rein wie in ein normales Spiel, das 0:0 steht. Nur, dass es eben 45 Minuten dauert.“ Tscheppen sieht in dieser Halbzeit auch ein „Training mit Match-Charakter“. Denn am Freitag gastiert Getzersdorf im Kamptal. Der Aufsteiger startete mit drei Siegen stark, kassierte zuletzt mit dem 1:3 zuhause gegen Ziersdorf die erste Saisonniederlage. „Ich habe Getzersdorf in Burgschleinitz gesehen. Eine starke Mannschaft“, sagt Tscheppen. „Wenn wir aber vorne mitspielen wollen, dann sollten wir gewinnen.“