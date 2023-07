Umbruch beim Absteiger

Nach dem Abstieg aus der Gebietsliga tut sich beim SCU Gars kadertechnisch etwas. Gleich sieben Kicker stehen in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Bereits unmittelbar nach dem Saisonfinish stand fest, dass Youngster Marco Bauer zu Haitzendorf in die 1. Landesliga wechselt, Goalie Manuel Fischer ausgerechnet zum Garser Hauptkonkurrenten im Abstiegskampf, Weißenkirchen wechselte. Nun gab's einen Schwung weiterer Abgänge. Oliver Zach (30) beendet seine Karriere, Stürmer Philip Grubmüller wechselt nach Schönfeld in die Gebietsliga West. Daniel Dundler zieht es nach Raabs, David Gräf bleibt ebenso in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel, nämlich bei Langenlois. „Mit Gräf haben wir nicht gerechnet – das tut uns schon weh, auch, wenn ich verstehe, dass er diese Chance nutzen möchte“, sagt Obmann Gerhard Lechner. Mit Johannes Furthlehner verlässt außerdem der beste Torschütze der Reserve den Verein, weil er ins Marchfeld übersiedelt.

Diesen Abgängen stehen bisher drei neue Kicker gegenüber: Goalie Lukas Schölm kommt von 2. Landesligist Eggenburg (NÖN berichtete), dazu sind vorerst zwei Feldspieler neu: Hakki Yilmaz, 29-jähriger Mittelfeldspieler, der im Frühjahr in der 2. Wiener Landesliga bei Siemens Großfeld aktiv war, zuvor bei Hausleiten in der 1. Klasse kickte, soll seine Routine einbringen. Für den Angriff wurde Armin Kamenjasevic verpflichtet. Das Frühjahr verbrachte er bei Gebietsligist Tulln, erzielte dort zwei Treffer.

Obmann Lechner zu den Transfers: „Sie sind routinierte Spieler, die aber noch nicht zu alt sind. Von daher denke ich, dass sie uns weiterhelfen werden.“ Starkes Interesse zeigen die Garser auch an Tobias Waltenberger, der zuletzt von den Horn Amateuren nach Eggenburg verliehen war.